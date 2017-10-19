Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 12-14 Ekim tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği “Gıda Güvenliği Sempozyumu: Organik Ürünler ve Sağlık” konulu bilimsel toplantı, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumdan sonra katılımcılar Arapgir'e ziyarette bulundu.

Sempozyuma TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Asli Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Hasan Fahrettin Keleştemur, TÜBA Konsey Üyesi ve Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör yardımcısı Prof.Dr. Nusret Akpolat, TÜBA Asosye Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, TÜBA Asosye Üyesi ve Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, TÜBA üyeleri, TÜBA-Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu üyeleri, TÜBA-Kanser Çalışma Grubu üyeleri, çeşitli üniversiteden davet edilen akademisyenler, öğrenciler ve Malatya’dan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TÜBA BAŞKANI ARAPGİR’DE

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Prof. Dr. Kazım Şahin ve sempozyum katılan bazı misafirler sosyal program kapsamında Arapgir ilçesini ziyaret ettiler. TÜBA Başkanı ve beraberindeki misafirleri Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Basri Aknar ve Arapgir Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğr. Gör. Dursun Özgüler karşıladı. Kaynarca mevkiinde bulunan Samime Aydınlar Kongre Merkezi’nde karşılanan TÜBA Başkanı ve beraberindeki misafirler, kongre merkezinin ve yanında bulunan Kerem Aydınlar Fen Lisesi Kampüsünün ülke standartlarının üzerinde birer eser olduklarını, Arapgir’e bu düzeyde kıymetli eserler kazandıran Mehmet Ali Aydınlar ve ailesine teşekkür ettiklerini ve böyle müstesna şahsiyetlere ülke olarak ihtiyaç duyulduğunu bildirdiler. Buradaki ziyaretin ardından Millet Hanı’na geçen heyete burada reyhan çayı ve şerbeti ikram edildiği sırada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Arapgir’in tarihi ve kültürel özellikleri ile Yukarı Fırat Havzasında bulunan önemli bir yerleşim merkezi, organik tarım yapılabilecek doğal izole bir bölge olduğuna dikkat çekti.

ARAPGİR REYHANI

Ardından 2017 yılının reyhan yılı ilan edildiğini ve reyhan bitkisi konusunda Arapgir Belediyesi ile işbirliği içinde yaptıkları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, reyhan bitkisinden daha fazla katma değerli ürünler yapacaklarını belirtti. Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Prof.Dr. Ahmet Kızılay’ın teşekkür ve ilçede bulunmaktan ötürü memnuniyet konuşmalarının ardından söz alan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Arapgir ilçesine ilk kez geldiğini, kendisinin de bir işletme profesörü olduğunu ve ilçede yapılanlardan çok etkilendiğini söyledi. Bunun gecikmiş bir ziyaret olduğunu dile getiren Prof. Acar, TÜBA olarak Arapgir’deki tarihi, kültürel ve iktisadi yapının güçlendirilmesinde ve ülke sathında duyurulmasında bilim temelli ne gerekiyorsa destek olacaklarını belirtti. Aynı zamanda Arapgirli olan Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu’nun bu konuda köprü vazifesini üstlenmesini isteyen Prof. Dr. Acar, Arapgir ağzı (lehçesi, dili) ile ilgili başlatılmış çalışmaya TÜBA olarak bu konuda çalışan bilim insanlarını yönlendirmeyi, lisansüstü çalışmalar yapılmasını özendirmeyi görev addedeceklerini belirtti.

MEMNUNİYETLERİNİ İLETTİLER

TÜBA Başkanı Acar’ın Başkan Haluk Cömertoğlu’na bazı TÜBA yayınlarını takdim etmesinin ardından, kendi özel gayretleri ve imkânları ile Asım Külah’ın evinden dönüştürdüğü müze ile Metin Emiroğlu Konağı’nın ardından, Arapgir Meslek Yüksek Okulu’nu, Eskişehir ve Reyhan vadisini, Meydan Köprüsünü ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldılar. TÜBA Başkanı ve beraberindeki rektörler Arapgir Belediye Başkanına, “İlçenin tarihi, kültürel ve doğal bakımdan çok zengin olduğunu, bir belediye başkanı olarak bunu çok iyi değerlendirdiğine ve ilçenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını bizzat yerinde gördüklerini” belirtip gösterdikleri misafirperverlikten duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

TÜBA MALATYA TANITIM OFİSİ’NE ZİYARET

Gıda Güvenliği temalı “Organik Gıdalar ve Sağlık” konulu bir sempozyum için Malatya’da bulunan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret ettikten sonra Mühendislik Fakültesi’nde bulunan TÜBA Malatya Tanıtım Ofisini ziyaret etti. Geçtiğimiz Mayıs ayında Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve bazı TÜBA üyeleri ile Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla açılan TÜBA Malatya Tanıtım Ofisi’ni TÜBA Başkanı Prof.Dr. Ahmet Cevat Acar ile birlikte, TÜSEB Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Keleştemur, NEÜ Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Şeker, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ali Adnan Hayaloğlu, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar ve TÜBA sempozyumuna katılan bazı misafirler ziyaret ettiler. Ofisin kuruluş fikri ve faaliyeti hakkında Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu ile görüşen TÜBA Başkanı Acar, Tanıtım Ofisi’nin Türkiye’de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesinde açıldığını, ofisin TÜBA’nın tanıtımına ve misyonunun yayılmasında, öğrencileri ve akademisyenleri bilime özendirmede çok işe yarayacağına inandığını belirterek, TÜBA Başkanlığı olarak Malatya Tanıtım Ofisi’ne süreli yayınların ve kitapların sağlanması, ofisin bilimsel materyal bakımından güçlendirilmesi konusunda destek vereceklerini belirtti. Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, TÜBA Tanıtım Ofisi açılması fikrinin çok doğru ve yerinde olduğunu ve Malatya’da açılmasından çok memnuniyet duyduğunu, kendi üniversitesinde bunu model alacaklarını belirtti. Dekan Prof. Dr. Hayaloğlu’dan fakülte hakkında bilgi alan TÜBA Başkanı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Dekan Prof. Dr. Ali Adnan Hayaloğlu’na TÜBA’nın tanıtımına katkılarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti ve fakülteden ayrıldı.

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