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Resmi Gazete’de yayınlandı

SGK’ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin belirlenen esaslar Resmi Gazete’de yayınlandı.

Resmi Gazete’de yayınlandı

SGK’ya olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin belirlenen esaslar Resmi Gazete’de yayınlandı.

31 Mayıs 2018 Perşembe 13:22
Resmi Gazete’de yayınlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş olan uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmelerine ilişkin belirlenen esaslar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Yönetmeliğe göre, 1 Ocak'tan itibaren vadesi gelen SGK ve işsizlik sigortası primleri, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı tecil ve taksitlendirilebilecek.

1 MİLYON VE 500 BİN TL’YE KADAR OLAN SGK ALACAKLARI İÇİN…

Borç tutarlarına göre tecil ve taksitlendirmede; sosyal güvenlik merkezlerince takip edilen ve 1 milyon 500 bin TL'ye kadar olan SGK alacakları için sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü, 1 buçuk-3 milyon TL arası alacaklar için sosyal güvenlik il müdürü yetkili olacak.

Büyükşehir belediyesi olan iller için 4 milyon TL'yi, diğer iller için ise 3 milyon TL'yi aşan tutarların tecil ve taksitlendirme talepleri İcra Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusu borç tutarları; 3-4.5 milyon TL arasında icra daire başkanı, 4.5-6 milyon TL arasında Sigorta Primleri Genel Müdürü, 6-7.5 milyon TL arasında SGK Başkanı, bu tutarın üzerinde ise SGK Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek.

AYNI ÜNİTECE TAKİP EDİLEN BİRDEN FAZLA İŞYERİNİN OLMASI DURUMUNDA…

Yönetmelikte, ‘Borçlunun aynı ünitece takip edilen birden fazla işyerinin olması durumunda başvuruda bulunulan ünitece takip edilen en az bir işyerinin başvuru tarihinden geriye doğru en az 3 yıl önce Kurumda tescil edilmiş olması gerekmektedir. Başvuru tarihinden geriye doğru prime ilişkin belgelerin süresinde verilip verilmediğinin incelenmesinde ve borç ödemede hüsnüniyet sahibi olup olmadığının değerlendirilmesinde borçlunun başvuruda bulunduğu ünitedeki borçlu bulunsun bulunmasın tüm işyerleri dikkate alınır’ ifadeleri yer aldı.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaResmi GazeteSGK
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