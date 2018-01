Bugün basında 2.Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın müzelerinden eserlerin çalındığı yönünde çıkan haberlerin ardından konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "Üniversitemiz 2’inci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’nün adına kurulmuş, yine hastanemiz de 8’inci Cumhurbaşkanımız Turgut Özal adına kurulmuştur. Biz her iki kıymetli Cumhurbaşkanımızın adını yaşatmak için üniversitemizde müze açtık" diye konuştu.



Özel İsmet İnönü Müzesi’nin 2007 yılında, Özel Turgut Özel Müzesinin ise 2010 yılında hizmete açıldığını ifade eden Kızılay, "Her iki Cumhurbaşkanımız için biz bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Ve her ölüm yıl dönümlerinde de çeşitli etkinliklerle kendilerini anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Rektörlük görevini teslim aldıktan sonra 31 Ekim 2016 tarihinde Özel Turgut Özal Müzesinde sayım yaptırdığını belirten Kızılay, envarterde kayıtlı 2 eserin kayıp olduğunun tespiti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını ve üniversite olarak da adli soruşturma başlattıklarını söyledi.



"GÜNCEL BİR KONU DEĞİL"

Konunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Müdürlüğünün de bilgisi dahilinde olduğunu ifade eden Kızılay, eserlerin kaybolması ile ilgili konunu da bakanlığın web sitesinde yer aldığını kaydetti.

Yine Özel İsmet İnönü Müzesi ile ilgili de 2017 yılının Şubat ayında Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün rutin envarter sayımında 3 eserin kayıp olduğunun anlaşıldığını ifade eden Rektör Kızılay, bu konuyla ilgili de rektörlük olarak hemen adli soruşturma başlattıklarını ve aynı zamanda Başsavcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Rektör Kızlay, bu konunun aslında görevi devraldıktan sonra ortaya çıkardıkları bir konu olduğunu belirterek, "Güncel bir konu değildir. Ama yeni belki medyada gündeme getirilmesi bakımından bugün itibariyle gündeme gelmiştir. Ben her iki Cumhurbaşkanımızın bütün eserlerinin üniversitemizde sayın müdürümüzün yakın çalışmaları ile takip ediyoruz. Bundan sonra da eserleri arttırma ve müzemizi büyütmek, geliştirmek için gayret sarf ediyoruz" dedi.

Adli ve İdari soruşturmanın devam ettiğini de hatırlatan Kızılay, o dönem müzede çalışanlarla ilgili de soruşturmanın sürdüğünü söyledi.





KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kültür ve Turizm Malatya İl Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, Özel Turgut Özal Müzesinde 31 Ekim 2016 tarihinde yapılan envantere kayıtlı eserlerin sayımında, sergi salonunda V-12 No’lu vitrinde bulunan 95 envanter kayıt numaralı saat ile V-27 No’lu vitrinde bulunan 54 envanter kayıt numaralı dürbünün yerinde olmadığının tespit edildiği belirtildi. Ayrıca Özel İsmet İnönü müzesinde 06 Şubat 2017 tarihinde yapılan rutin denetleme ve envantere kayıtlı eserlerin sayımında ise 37 envanter kayıt numaralı “köstekli saat”, 42 envanter kayıt numaralı “prinç mühür” ve 60 envanter kayıt numaralı “plaketin” yerinde olmadığını da tespit edildiği açıklandı.

Kayıp eserlerle ilgili konunun İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kendilerine intikal ettirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bakanlığımız kaçakçılıkla mücadele daire başkanlığımız tarafından kaybolan bütün eserler için rutin bir tedbir işlemleri olarak kayıp envanter fişleri ve fotoğrafları yaklaşık bir yıldır bakanlığımızın web sitesinde yayınlanmakta ve 81 il müdürlüğü ilgili yazılı olarak uyarılmaktadır" denildi.

Söz konusu eserlerin ‘kayıp’ eser olarak nitelendirildiği ve adli sürecin devam ettiğinin belirtildiği açıklama da şu ifadelere de yer verildi:

"Ülkemizin bütün kültürel mirasının korunması için bakanlığımız ciddi bir mücadele vermekte olup taşra teşkilatı olarak ta bizler gece gündüz ve aralıksız olarak çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca kültür hayatımıza şehrimizin yetiştirdiği iki önemli devlet adamımız adına kurdukları müzelerle katkıda bulunmuş olan, hem 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü hem de 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın aziz hatıralarını yaşatan İnönü Üniversitesine şükranlarımızı sunarız."

