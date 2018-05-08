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REKTÖR KIZILAY’DAN BAŞKAN POLAT’A ZİYARET

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

REKTÖR KIZILAY’DAN BAŞKAN POLAT’A ZİYARET

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

08 Mayıs 2018 Salı 11:52
REKTÖR KIZILAY’DAN BAŞKAN POLAT’A ZİYARET

7 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşen Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın ziyaretine Rektör yardımcıları, İnönü Üniversitesi Genel Sekreter ve Genel Sekreter yardımcıları ile Rektörlük danışmanları da eşlik ettiler.

Başkan Hacı Uğur Polat’a hayırlı olsun temennisinde bulunan Rektör Kızılay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi olarak Malatya’ya hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ziyaretten dolayı Rektör Kızılay ile beraberindeki heyete teşekkür etti.

HABER MERKEZİ

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