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Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 

06 Eylül 2018 Perşembe 13:07
Rektör atamaları Resmi Gazete’de

Buna göre, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Mustafa Çalış, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğerlioğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Diler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Arslan, Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Babür Özçelik, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vural Kavuncu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın, Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı. 
Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’inci maddeleri gereğince uygun görüldü.  busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Rektör Atamaları
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