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“Rekolteyi kabul etmeyeceğiz”

Bu yıl kayısı rekoltesinin açıklanmaması taleplerine rağmen rekoltenin açıklanacağı yönündeki söylentileri değerlendiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, açıklanacak olan kayısı rekoltesinin kimseye hiçbir faydası olmayacağını ifade etti. Başkan Kılıç, “Kayısı rekoltesini açıklasalar bile bu rekolteye biz karşı çıkacağız” dedi.

“Rekolteyi kabul etmeyeceğiz”

Bu yıl kayısı rekoltesinin açıklanmaması taleplerine rağmen rekoltenin açıklanacağı yönündeki söylentileri değerlendiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, açıklanacak olan kayısı rekoltesinin kimseye hiçbir faydası olmayacağını ifade etti. Başkan Kılıç, “Kayısı rekoltesini açıklasalar bile bu rekolteye biz karşı çıkacağız” dedi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:41
“Rekolteyi kabul etmeyeceğiz”

Geçtiğimiz haftalarda yaptıkları bir basın açıklamasıyla bu yıl kayısı rekoltesinin açıklanmasını istemediklerini dile getiren Malatya Ziraat Odası Birlikleri, Vali Ali Kaban’la yaptıkları görüşmede bu taleplerini Kaban’la paylaşmışlardı. İhracatçının kayısı rekoltesinin bilmesi ve rekoltenin açıklanacağı yönündeki söylentileri değerlendiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, BUSABAH gazetesine konuşarak, önemli açıklamalarda bulundu.

Kayısı rekoltesinin açıklanıp açıklanmayacağıyla ilgili bir şey bilmediklerini dile getiren Başkan Kılıç, kimsenin kayısı rekoltesini açıklama yönünde bir mecburiyeti olmadığını belirtti.

KİMSEYE HİÇBİR FAYDASI OLMAYACAK

Kayısı rekoltesini her yıl TÜİK’in açıkladığını kaydeden Başkan Kılıç, şunları kaydetti:

“Burada depomuz yok, taban fiyatımız yok; açıklanacak olan kayısı rekoltesinin kimseye hiçbir faydası olmayacak. Ancak bizim edindiğimiz bilgilere göre TÜİK bunu meslek haline getirmiş her yıl kayısı rekoltesini açıklıyor. TÜİK’in bunu neden açıkladığı, açıkladığı zaman kime ne faydası oluyor bunu da bilemiyoruz. Fakat kayısı rekoltesini açıklasalar bile açıklanan kayısı rekoltesine biz karşı çıkacağız ve bu rekolteyi kabul etmeyeceğiz. TÜİK şimdiye kadar bir kayısı çalışması yapmış değil. Tarım İlçe müdürlüklerinden aldıkları verilere, hava sıcaklıklarına, don afetine göre açıklama yapıyor. TÜİK’in açıkladığı kayısı rekoltesinin bizim için bir önemi ve resmiyeti yok. Ve açıklanan bu rekoltenin bir hayali olduğunu ve rekolteyi asla kabul etmediğimizi açıklayacağız.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
KayısıKayısı RekoltesiMalatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç
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