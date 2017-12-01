Bu yıl Malatya için bal yılı olmasına rağmen, üreticiler ballarını pazarlayamıyor. Bol, kaliteli ve ucuz olmasına rağmen üreticilerin ballarını satamadıklarını ifade eden Malatya ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.

2017 bal sezonunun kapandığını ifade eden Başkan Çolak, bu yıl arıcılar için çok mutlu bir yıl olduğunu ve önemli bir bal verimi aldıklarını söyledi.

HALKIMIZ BAL YEMİYOR

Malatyalıların balı üreticiden almadığını ileri süren Başkan Çolak, “Böyle bol senelere nadiren rastlıyoruz. Bu yıl bizim arıcılarımızın yılı oldu yalnız ürün pazarlamada sorunlarımız var. Ürünü pazarlayamıyoruz. Maalesef halkımız bal yemiyor. Balı yerken de üreticiden almıyor. Marketlerden, türlü yerlerden ne olduğu belli olmayan ballardan alıyor. Aslında tüketicinin bir tane bal üreticisi olmalı ve ballarını ondan almalı. Nasıl ki peynircisini, yağcısını, berberini, kasabını seçiyorsa arıcılardan birisini de seçmeli. Bizim yöreden bir arıcı ile anlaşıp, senede kaç kilo bal tüketiyorsa, balını o üreticiden almalı böylece bizim yerli üreticimizi desteklemiş olur. Bizim Malatya ballarından değeri çok yüksek olan ballardır. Bunlar yayla balıdır. Endüstriyel bal, pamuk, ayçiçeği, çam türü, değeri çok düşük, pekmez seviyesinde olan ballar değil. Anadolu'da 2 bininin üzeri rakımda üretilmiş ballarımıza talip olsunlar diyorum. Ve bundan da memnun kalırlar” diye konuştu.

MARKETLERLE YARIŞAMIYORUZ

“Bizim kayıtlarımızda 110 bin koloni var. Süzme, kara kovan ve petek bal üçü bir arada olmak üzere kovan başına 30 kilo bal aldık” diyen Başkan Çolak, “Üreticilerimizin ellerinde ürünleri var. Endüstriyel bitki balları ucuz olduğu için o balı pazarlanıyor. Üreticimiz de kendi çapında pazarlıyor ve herkesin de kendisine göre bir çevresi vardı ve 300-500 kilo her yere pazarlıyordu. Bu sene de bal rekoltesinin yüksek olması dolayısıyla pazarlayamıyorlar. Ballarımız marketlerde satılan ballarla yarışamıyor. Çünkü onlarda bir kilo bal 10 lira. O da bizim burada bir kilo tarhananın fiyatı. Ve bunlar çok düşük ballar. Biz kilo ile konuşuyoruz onlar teneke ile konuşuyor” şeklinde konuştu.

DEVLET BİZE DESTEK VERMELİ

Başkan Çolak, arıcılara ve bala yeterli destek verilmediğini savunarak, “Devlet maalesef balları almıyor. Yalnız bu okullarda falan balın tavsiye edilmesi gibi şeyler öne alınabilir. Bunların üzerinde çalışmalar yapılabilir. Devlet hayvancılığı öldürdü şimdi de küçük ve büyükbaş hayvancılığı yeniden canlandırmaya çalışıyor. Ancak daha da ayağa kaldıramıyor. Biz de ayaktayız, ölürsek bizi daha da ayağa kaldıramaz. Bu yüzden biz daha ayaktayken devletimizin bize destek vermesi lazım. Son dönemlerde Türkiye'de iyi bal üretiliyor. Devletin bala ve bal üreticisine sahip çıkması gerekiyor. Zaman geç değil, balın tam tüketim mevsimindeyiz. Okullar açık olduğundan sabah kahvaltıda özellikle de öğrenciler, bal, kaymak, tereyağı tüketmelidir. Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı da bal birebirdir, insan vücudunu sıcak tutar” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL