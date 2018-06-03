Rekolte Tahmini Düştü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, “İlimiz, Türkiye yaş kayısı üretiminin yüzde 55’ini, dünya yaş kayısı üretiminin yüzde 12’sini, Türkiye kuru kayısı üretiminin yüzde 90’ınını, dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini karşılamaktadır. Malatya’da yaklaşık olarak 40 bin aile geçimini kayısı üretimi yaparak sağlamaktadır. Bu kıymetli ürün ülkemize ortalama olarak yıllık 350 milyon dolar gelir sağlamaktadır. Kayısı, ilimizin ülkemizde ve dünyadaki markamızdır. Ayrıca ekolojik özelliklerinden dolayı renk, tat, koku, aroma ve kuru madde bakımından dünyanın en kaliteli kayısıları yine Malatya'da yetiştirilmektedir” ifadelerinde bulundu.

TARIMSAL ÜRETİMİN LOKOMOTİFİ KAYISI

Tahir Macit, “Bilindiği üzere ilimiz ekonomisi için oldukça önem arz eden ve tarımsal üretimin lokomotifi olan kayısı ilimiz genelinde heyet olarak yapılan çalışmalar sonucunda tahmini kayısı rekoltesi bu değerler üzerinden tespit edilmiştir. 2-3-4 Nisan ve 18-20 Nisan 2018 tarihlerinde muhtelif bölgelerde meydana gelen zira don neticesinde bazı bölgelerde ürün kayıplarına neden olduğu tespit edilmiştir” diyerek, özetle şunları kaydetti:

“İlimiz ve komşu ilçelerinde (Baskil, Elbistan, Gürün) yoğun yetiştiriciliği yapılan kayısıda geçmiş yıllarda da sıklıkla karşılaşılan ve dönem itibari ile başta rekolte olmak üzere taban fiyat oluşmasını, stok durumunun oluşmasının şekillenmesinde en etkin faktör olarak bakılan ilkbahar geç donları 2018 yılı üretim döneminde de gerçekleşmiştir.

ÇİL HASTALIĞI

1-20 Mayıs 2018 tarihleri arasında bazı mahallerde meydana gelen dolu zararı nedeni ile meyvede kalite ve ürün kaybı tespit edilmiştir. Ayrıca mayıs ayında meydana gelen aşırı yağışlar nedeni ile ilaçlamasını zamanında yapmayan bahçelerde yaprak delen (Çil) hastalığı yaygınlaşmış bu ise kalite kaybına neden olmuştur.

İlimiz ekonomisinde önemli bir paya sahip olan kayısının yıllık üretimi (rekoltesi) başta üreticilerimiz olmak üzere, ihracatçılarımız, kayısı üretiminde çalışan ilimiz tarım işçileri, çevre illerden gelerek ilimizde çalışan tarım işçileri ve Malatya ekonomisine dolaylı katkısı nedeniyle de Malatya halkının tamamını ilgilendirmektedir. Kayısı ile ilgili olarak bu yıl rekolte çalışmaları İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü öncülüğünde, Kayısı Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, temsilcilerinden oluşmaktadır.

TAHMİNİ REKOLTE

İlimiz genelinde toplam 7 milyon 626 bin 832 adet meyve veren yaşta kayısı ağacı mevcuttur. Bu yıl yukarıda özetlenen nedenlerle 401 bin 363 ton yaş kayısı elde edileceği tahmin edilmektedir. Bu yıl başta kalite nedeni ile geçmiş yıllardan bir miktar fazla 65 bin 987 ton kayısı sofralık ve meyve suyu olarak değerlendirileceği, 335 bin 376 ton kayısı ise kurutmalığa ayrılarak toplam 80 bin 818 ton kuru kayısı elde edileceği tahmin edilmektedir.

EKSTRA TAHMİN

Exstra + 1. sınıf yaklaşık 12 bin ton (yüzde 15), 2. sınıf yaklaşık 16 bin ton (yüzde 20), 3. sınıf + 4. sınıf yaklaşık 42 bin ton (yüzde 52), 5. sınıf + 6. sınıf yaklaşık 10 bin 800 ton (yüzde 13,5) olacağı tahmin edilmektedir.

İlçeler bazında değerlendirme yapıldığında en fazla üretimin sırasıyla Battalgazi, Akçadağ, Darende, Yeşilyurt, Yazıhan, Doğanşehir, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol, Kuluncak, Kale, Arguvan ve Arapgir ilçelerinde gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.”

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL-TÜRKAN YILDIZ