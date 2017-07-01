Ülkede son dönemde yaşanan gelişmelerin kendilerini olumsuz etkilediğini ifaden Emlakçı Cevdet Zafer, bu yıl ki kayısı rekoltesinin yüksek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Emlakçı Zafer, kayısı sezonu ile birlikte satışlarda hareketlenme olacağını dile getirdi. Özellikle referandum öncesi piyasada büyük bir durgunluk yaşandığını kaydeden Zafer, son dönemlerde yaşanan olumlu gelişmeler ve faizlerin düşüşünün de emlak satışlarındaki artışa katkı sağlayacağını aktardı.

BİR KISMI GAYRİMENKULE AYRILACAK

Malatya’da kayısı rekoltesinin açıklanması ile birlikte umutlandıklarını dile getiren Zafer, üreticilerin kayısıdan elde ettiği paranın bir kısmını gayrimenkule ayıracaklarını düşündüğünü söyleyerek, emlakçılar olarak vatandaşlara hizmet vermeye hazır olduklarını ifade etti.

İHA