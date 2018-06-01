Rekolte açıklaması son dönemeçte

Malatya’da 2018 yılı kayısı rekoltesinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Rekoltenin kısa zamanda açıklanacağını dile getiren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, toplam kayısı rekoltesine nasıl ulaştıklarını anlattı.

Kayısı üretiminde bazı risklerin sona erdikten sonra yine inceleme yapıldığını dile getiren Macit, inceleme yapıldıktan sonra ortaya çıkan verilerin TÜİK sitesine girildiğini söyledi.

ÇALIŞMALAR BİLİMSEL OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR

“Kayısı rekoltesi için 3 inceleme Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlıyor” diyen Macit, rekoltenin nasıl ortaya çıktığını şöyle dile getirdi:

“Bütün doğal riskler ortadan kalktıktan sonra, don, dolu gibi doğal afetler, doğal riskler ortadan kalktıktan sonra ekip kuruyoruz. Tarım İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Meyvecilik Araştırma Enstitüsü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve ziraat odalarından birer temsilci alıp 15 gün sahada çalışma yapıyoruz. Yapılan gezi esnasında her alandan ziyade daha önce belirlenmiş yıllardır gidilen ve veri toplanan bahçeler belirleniyor. Mezra mezra, köy köy gezip o bahçelerdeki kayısının 10 yıl önce hangi durumdaydı, geçen yıl ne durumdaydı ve şimdi ne durumda gibi bir sinerji oluşturuyorlar. Çalışmalar bilimsel olarak yürütülüyor. Rekolte çalışmasına çıkan arkadaşlar yıllardır bu işi yaptıkları için nereye gideceklerini çok iyi biliyorlar. Bu bilgiler alındıktan sonra herkes çizelgesini tutuyor. Arazi çalışması bittikten sonra her bahçe üzerinde ayrıca oturup tartışıyorlar. Geçen yıl orada ne kadar ürün vardı, bu yıl ne kadar ürün bekleniyor. Bunları teknik olarak, bilimsel olarak ortaya koyup bir karara varıyorlar. Bu karar neticesinde bir daha sonra TÜİK e bildiriyoruz. Bu son tahminimiz oluyor.”

EKİPLERİMİZ ÜRÜN KALİTESİNE DE BAKIYORLAR

Rekolte çalışmalarının bitme aşamasında olduğunu kaydeden Macit, “Ekiplerimiz bu esnada sahaya çıktığında ürün ne kadar olacaktan ziyade ürün kalitesine de bakıyorlar. Ne kadarı çilli, ne kadarı dolu yarası, kalite kaybı ne kadar bunları da belirliyorlar. Bu bağlamda çalışmalar bitme aşamasında. Saha çalışması bitti masa başında rekoltenin hangi ilçelerinde kadar olduğunu ve üründeki kalite kaybının ne kadar olduğunu belirleme aşamasındalar. Birkaç gün içerisinde en geç 1 hafta içerisinde konu net incelenecek neticelendikten sonra rekolte çizelgemizi Vali Bey'e arz ediyoruz. Sayın Valimiz uygun gördüğü takdirde kamuoyuna açıklıyor. Uygun görmez ise TÜİK veri tabanında oluşturduğumuz için konuyu TÜİK açıklıyor. Birkaç gün içerisinde rekolte sonuçlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

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