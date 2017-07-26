Televizyonlarda reklamı yapılan sıkıntılı ürünlere tepkiler büyüyor. Reklam Kurulu’nun gerekli olan cezaları vermesine rağmen bu tür reklamların devam etmesini eleştiren Tüketici Danışmanı Ali Düzova, BUSABAH gazetesine konuşarak tüketicilere çağrıda bulundu.

Reklam Kurulu’nun insanları yanıltan reklamlara ceza vermesine rağmen halen bu reklamların devam ettiğini dile getiren Düzova, özellikle bal, ayakkabı, cep telefonu, hızar makineleri başta olmak üzere akla ne geliyorsa birçok ürünün televizyonlarda reklamı olduğunu söyledi.

“BAL GELİYOR 5 GÜN SONRA ŞEKERLENİYOR”

Reklamlarla ilgili birçok sıkıntının bulunduğunu ileri süren Düzova, “Bu ürünlerin reklamları özellikle çok övülüyor, abartılıyor ve tüketicilerin ilgilerinin çekmesi sağlanıyor. Tüketiciler de yanılıyor ve bu ürünleri tüketicilere kargo yoluyla gönderiyorlar. Bu reklamları yapanlar para kazanmak için her yola başvuruyorlar. Ama burada hatalı olan bana göre tüketicilerimizin ta kendileri. Biz bu reklamların birere aldatmacadan ibaret olduğunu yıllarca anlatmaya çalıştık, ancak bir türlü başarılı olamadık. Uzaktan ürün alışverişi yaparken çok dikkatli olunması gerektiğini binlerce defa söyledik. Tüketicilerimizi ürünü televizyonda gördüklerinde hemen sipariş veriyorlar, aldıkları ürün yerine başka bir şey gönderiyorlar. Bal geliyor 5 gün sonra şekerleniyor. Ya da ürünün paketi geliyor, paketin içerisinde ürün yok” şeklinde konuştu.

“MALATYA’DA YOK MU?”

Reklamlarla ilgili tüketicilere çağrıda bulunan Düzova, şunları kaydetti:

“Bu reklamlarda birçok sıkıntı var. Tüketicilerimiz kendisine yakın olan yerlerden neden alışveriş yapmıyorlar da, niçin uzaktan alışveriş yapmayı uygun görüyorlar. Malatya’da bal yok mu? Ya da hızar makinesi satılmıyor mu? Hem var hem de bilindik, tanıdık ve garantili olan ürünler. Tüketicilerimiz televizyondan alışveriş yaptıktan sonra bu sefer de yakınmaya başlıyorlar, dertleriyle ilgilenecek muhatap arıyorlar. Cep telefonu alıyor, arızalı çıkıyor garantisi yok, muhatabı yok. Bunlarla baş edilemiyor. Bir televizyonu kapatıyorlar, başka bir televizyon açıyorlar. Çok da ceza veriliyor. İnternette yapılan alışverişlerin tamamını demiyorum ama bazıları inanılmaz dolandırıcı. Tüketicilerimiz internette hangi satış mağazası güvenilir hangisi güvenilir değil bunu tespit edemez. Bundan sadece o siteleri takip eden, internetten çok iyi anlayan tüketicilerimiz anlayabilir. Burada tek çare tüketicilerimizin bilinçlenmesi ve buralardan alışveriş yapmamaları.”



















MUTLU SARIGÜL