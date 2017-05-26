26 Mayıs 2017 Cuma

Rekabet Kurumu’nun işlevlerini genişletmeliyiz

Rekabet Kurumu Başkanlığı İstanbul Temsilcilik Binası, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla açıldı. Açılışta konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Rekabet Kurumu önemli işlev görecektir. Bu anlamda belki yetkilerini de genişletmek gerekebilir” dedi.

26 Mayıs 2017 Cuma 10:40
Rekabet Kurumu’nun işlevlerini genişletmeliyiz

  Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Rekabet Kurumu Başkanlığı İstanbul Temsilcilik Binasının açılış törenine katıldı. Daha önce yangında zarar gören bina yeniden yapılarak Yenibosna’da bir iş merkezinde törenle açıldı. Törene Bakan Tüfenkci’nin yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, rekabet kurumu kurul üyeleri, daire başkanları ve kurum çalışanları katıldı.

Açılışta kurdele kesilmesinin ardından Bakan Tüfenkci, Rekabet Kurumu Başkanı eşliğinde temsilciliğin ofisini gezerek bilgi aldı. Ardından tören kapsamında bir konuşma yapan Bakan Tüfenkci, “Rekabet kurumunun özellikleri işlerliği ve etkinliği özellikle eşit uygulamalarıyla ve ekonomik yönetimin oluşum sürecinde etkin olmasıdır. Eğer biz ekonomiyi büyütmek istiyorsak piyasalarda tekelleşmeyi önlemek istiyorsak rekabet kurumunun kararlarını etkin bir şekilde uygulanması ve rekabet savunuculuğu noktasında kurumun iyi işlev görmesi önemlidir” diye konuştu.

EKONOMİNİN BÜYÜMESİ BAKIMINDAN ÖNEMLİ
  Tekelci piyasaların engellenmesi için rekabet kurumunun çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Bakan Tüfenkci, “Kurulduğu zamandan bugüne rekabet kurumunun yeniden düzenlenerek bazı aksak yönlerini yapılandırmak veya aksayan yönleri yeniden ele alarak, daha aktif şekilde uygulamasını sağlamak önemlidir. Başarılı rekabet uygulaması, kamu kurumlarının yaptıkları düzenlemelerin piyasaların işleyişi üzerindeki etkilerini ve düzenlenen kararların etkinliğini arttırması bakımından rekabet kurumunun kararları ekonominin büyümesi bakımından önemlidir. Tekelci piyasalar oluşmaması için gerekli tedbirleri de alıyoruz. Rekabet kurumu da kendisine yapılan şikayetleri değerlendirerek, adil kararlar vermek durumundadır” şeklinde konuştu.

TÜRK İŞ DÜNYASINA KATKI SAĞLAMASINI AMAÇLIYORUZ
  Sınırlı imkanlara sahip olan Rekabet Kurumunun yetki alanlarının genişletilebileceğini vurgulayan Tüfenkci, “Piyasaların oluşumundaki yetkileri sınırlı olmasına rağmen özellikle haksız rekabet ve tekelci piyasalardan dolayı tek fiyat oluşumlarını ya da aşırı fiyat oluşumlarına müdahaleler noktasında rekabet kurumu önemli işlev görecektir. Bu anlamda belki yetkilerini de genişletmek gerekebilir. Bu önümüzdeki dönemde Türk iş dünyasına ve ekonomisine katkı sağlamasını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA
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