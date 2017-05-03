Taze meyve ve sebzenin nabzını tutarak vatandaşlara sunan pazarcıların sıkıntıları bitmiyor. Pazarcı esnafının sıkıntıları dile getiren Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu üyesi ve Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, önemli açıklamalarda bulundu.

Pazarcı esnafının çok yorulan, çok koşuşturan bir esnaf olduğunu ifade eden Başkan Emre, pazarcı esnaflarının sabah saat 5'te kalkıp, ucuz ve kaliteli mal alarak tüketiciye sunduğunu söyledi.

SIKINTILARIMIZ VAR

Marketlerin Malatya’da giderek arttığını ve pazarcı esnafının marketlerle rekabet gücünün kalmadığını belirten Başkan Emre, “Tabii ki herkesin sıkıntısı olduğu gibi bizlerin de bazı sıkıntıları var. Marketler Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok fazla arttı. Bunlarla rekabet edecek gücümüz kalmadı. Malatya'ya gelen mallar Mersin'den Antalya'dan Adana'dan olsun marketleri öncelik tanıyor. Komisyoncularımız dahi getirdikleri malları bir kısmına önceden onlara ayırıyorlar. Ayrı bir yere topluyorlar. Geri kalan kısmını, bakkal olsun, kasap pazarındaki sebzeci esnafı olsun veya pazar esnafımız olsun kendi aralarında paylaşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla rekabet gücümüz kalmadı” şeklinde konuştu.

DEVLETİMİZ YARDIMCI OLDU

Marketçiler grubunu aşamadıklarını ifade eden Başkan Emre, “Ülkemizde serbest piyasa var ama siz ne yapmak istiyorsunuz diye sormak gerekir. Kimsenin ticaretini engelleyemezsiniz ama bazı şeylerin de kontrol altına alınması gerekir. Burada devletimiz küçük esnafı bu dönem çok yardımcı oldu. Gerek faizsiz kredi olsun gerek sigorta indirimleri olsun gerek vergisiz araç olsun birçok kalemde esnafımızı hakikaten destekledi. Allah razı olsun. Ama yerelde marketçiler gurubunu aşamıyoruz. Kendimiz bir araya tam gelemiyoruz, bundan dolayı da rekabet gücümüz olmuyor. Marketlere karşı rekabet edemiyoruz. Bu anlamda sıkıntımız var. Kendi aramızda yönetim olarak kendi esnafımıza sebze getirmeyi tartıştık ancak günübirlik ihtiyaçlarımızı tespit edip ona göre kendi ihtiyacımızı, kooperatif şeklinde ya da birlik vasıtasıyla karşılayalım diye düşündük. Ancak esnafımızın bütçesi kısıtlı olduğu için bunu gerçekleştiremedik. Yola çıktığınız zaman araç ve araçta K2 belgesi lazım. Bunlar hepsi bizim önümüzdeki görünmeyen engellerdir” diye konuştu.

GÖRÜNMEYEN SIKINTILAR VAR

“Ticari araçlara K1, K2 belgesi istiyorlar” diyen Başkan Emre, şunları kaydetti:

“Biz küçük aracımızı burada kullanabiliyoruz. Bu araçları halden aldığımız kendi ürünümüz için dükkânımız ve sebze pazarı arasında kullanabiliyoruz. Ama K2 belgesinin sıkıntısı olmasa belki akşam çıkıp esnafımız Adana'ya gidecek. Kendi ihtiyacın veya iki tane arkadaşın ihtiyacını kendimiz karşılayacağız. Ayrıca kasa bedelleri var. Görünmeyen sıkıntılar var. Onları da bireysel olarak esnafımız aşamıyor, aşamıyoruz. Fakat marketler buna aşabiliyor. Marketin belki 10 tane şubesi var. Bir kamyon mal getiriyor, kendi marketlerine bunu indiriyor. Pazarcı esnafı diğer yandan da piyasadaki fiyatı dengeliyor. Pazarcı esnafı pazardan çekildiği zaman bir anda sebze fiyatları yüzde 100, hatta yüzde 200 dahi artabilir. Kalitenin düşeceğini herkes bilir. Biz Pazarcı Esnaf olarak piyasada denge oluşturuyoruz. Pazarcılar olmasa şu andaki fiyatlara tüketicinin ulaşması mümkün olmaz.”

MUTLU SARIGÜL