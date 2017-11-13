Necip Fazıl Kısakürek’in 1988'de, ‘Aynı’ adlı tiyatro eserinden uyarladığı ‘Reis Bey’ filmi izleyiciyle buluştu. Filmin ardından da seyircilerle buluşan Mesut Uçakan, filmin çıktığı ilk yıllarda büyük ilgi görmesinin ve hala izlenmesinin sebebinin dünyanın en kadim meselelerinden merhamet konusunu ele alması olduğunu söyledi. Yakın dostu, yönetmen Nazif Tunç’un moderatörlüğünü yaptığı söyleşide konuşan Uçakan, “Merhamet üzerinden kendimizi, vicdanımızı ve medeniyetimizi buluyoruz” dedi.

“MERHAMETE NE KADAR MUHTAÇ OLDUĞUMUZU GÖRÜYORUZ”

Festivalin ilk günü Suriyelilerin kaldığı konteyner kentteki film gösterimlerden de bahseden Uçakan, “Günümüzdeki siyasal çarpıtmalara baktığımız zaman merhamete ne kadar muhtaç olduğumuzu görüyoruz” şeklinde konuştu. Filmin kült filmlerden biri olarak sinema tarihine geçmesi hakkında da bazı değerlendirmelerde bulunan Uçakan, “Burada bir başarı varsa onun nefesini sinemaya taşıyabilmektir. Esas başarı Necip Fazıl Kısakürek’indir. Rahat uyarlama imkanları verilirse Türkiye’de aydınlanma olacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA