Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, 3 aylar ve Regaip Kandili hakkında BUSABAH gazetesine konuşarak önemli bilgiler verdi. ‘Üç Aylar'’ olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarıyla feyizli ve bereketli maneviyat mevsimine ulaşıldığını dile getiren Akbaş, üç ayların, kameri aylardan olduğunu söyledi.

BU, DOSDOĞRU BİR NİZAMDIR

Bu mübarek aylardan birincisi olan Recep'in manevî değerine, Kur'an-ı Kerim’de ve Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde işaret buyrulduğunu belirten Akbaş, Kur'an-ı Kerim’den bir örnek vererek, şunları dile getirdi:

“Allah’ın gökleri ve yeri yönettiği günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin’ ayetiyle işaret edilen haram ayların Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğunu Hz. Peygamber şu hadisleriyle açıklamışlardır: ‘Muhakkak zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene on iki aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Bunlardan üçü peşpeşedir: Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemaziyel-ahir ile Şaban ayları arasında olan Mudar Kabilesinin ayı Recep'tir.”

BU AYA OLAN HÜRMET DEVAM ETTİRİLDİ

“Peygamberimiz’in (s.a.s) bu ayların başlangıcında şöyle dua ettiği de rivayetler arasında yer almaktadır. ‘Ey Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur’ şeklinde” diyen Akbaş, “Recep ayı, gerek İslam’dan önce gerekse İslam’dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. İslam dini gelmeden önce, bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır, herkes kendisini bu ayda güven içinde hissederdi. İslam geldikten sonra da bu aya olan hürmet devam ettirildi. Bu ay Regaib ve Mirac gibi mübarek geceler ve ilâhî tecellilerle şereflendirildi. Ülkemizde de yukarıdaki beyanlar ışığında, asırlardır bir ‘Üç Aylar’ geleneği oluşmuş; ‘Ramazana hazırlık’ Recep ayının gelmesiyle başlar hale gelmiştir. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli ve bereketli geceler vardır ki, yüce Allah’ın rahmet ve mağfireti, bu gecelerde mü’minler üzerine yağmur gibi yağar” şeklinde konuştu.

İKRAMIN BOL VERİLECEĞİ BİR GECE

Regaip kandilinin çok sevap verildiği bir gece olduğunu ifade eden Akbaş, “Recep ayı, içinde iki kandil gecesi bulunması açısından da faziletli bir aydır. Recep ayının ilk cuma gecesi ,yani bu gece Regaib Kandilidir. Regaip Kandili, Allah-ü Teâlâ’nın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok sevap verdiği bir rağbet gecesidir. Regaip gecesi duaların kabul edileceği ve isteyen kullarına Cenâb-ı Hakk’ın ihsan ve ikramını bol bol vereceği bir gecedir. Regaip Kandili, Recep ayının 27. gecesindeki Miraç ve Şaban ayının 15. gecesindeki Berat kandillerini, Ramazan ayını, Kadir Gecesini, Ramazan ve Kurban Bayramlarını müjdeleyen mübarek bir gecedir” diye konuştu.

ÜÇ AYLAR FEYİZLİ BİR ZAMAN DİLİMİ

Herkesin yarın için ne hazırladığına bakmasını isteyen Akbaş, “Üç aylar diye adlandırılan Recep, Şaban ve Ramazan ayları Yüce Allah’ın ruhumuza ikram ettiği faziletli ve feyizli bir zaman dilimidir. Yapılan dileklerin dalga dalga Allah’a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği kandiller geçididir. Özellikle bu ay ve gecelerde geçmişteki hata ve günahlarımızdan pişman bir şekilde ‘af ve merhamet’ sahibi Rabbimize gönülden yalvararak ‘tövbe ve istiğfar’da bulunmalıyız. ‘Ey iman edenler! Allah'tan korkun, herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın; Allah'tan sakının, çünkü Allah, işlediklerinizden haberdardır” şeklinde konuştu

AKBAŞ’TAN ÜÇ AYLAR VE KANDİL TEBRİKİ

Recep ve Şaban aylarının Ramazan ayının müjdecisi olan aylar olduğunu belirten Akbaş, “Nihâyet onlardan birine ölüm gelince der ki: ‘Yarabbi! Beni geri gönder.’ Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım. Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.’ Pişman olmadan önce, bu aylar vesilesiyle öncelikle iman ve Salih amel yönünden durumumuzu kontrol etmeliyiz. Recep ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. Bütün Müslümanların Üç Aylarını ve Regaip Kandillerini tebrik eder, alem-i İslam’ın gözyaşından tebessüme, karanlık gecelerden aydınlık sabahlara ulaşmasını Cenab-ı Hak’tan dilerim” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL