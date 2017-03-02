Anayasa değişikliği ile ilgili konuşan Başkan Hakan Kahtalı, “İnşallah 16 Nisan’da referandum olacak. Hem Malatya’da yaşayan hemşerilerimiz hem de ülkemizde yaşayan, bu toprakları vatan bilen bütün vatandaşlarımız kendi özgür iradelerini sandığa yansıtarak kabul oylarını ortaya koyacaklar. Bizim umudumuz büyük bir çoğunlukla ‘evet’ olmasından yanadır. Çünkü yapılan değişiklikler ülkemizin geleceğini ilgilendirmektedir. Bu sistem de hem Cumhurbaşkanlığı oylanacak hem de siyasi partiler ve milletvekilleri oylanacak. Rejim konusunda değişiklik söz konusu dahi değildir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz” dedi.

YOL HARİTAMIZ BELİRLENDİ

Referandum sürecinde yapılacak olan çalışmalardan ve propagandalardan bahseden Kahtalı, “Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara’da Arena Stadında Sayın Başbakanımızın başkanlığında seçim çalışmalarına start verildi. Bu konuda yol haritamız belirlendi. Tutmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren sistem değişikliğini herkese anlatacağız. İlçelerimizin, beldelerimizin, mahalle ve köylerimizin tamamını ziyaret edip buradaki vatandaşlarımızın tamamıyla bir araya gelerek bu meseleyi tek tek anlatacağız. Sistem değişikliğinin neler kazandıracağını, neler getireceğini ifade edeceğiz. Özellikle bugüne kadar memleketimizde vatandaşlarımız sandığa giderken herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmamıştır; yine yaşanmaması için gerekli tüm güvenlik önlemleri de16 Nisan’da sağlanacaktır. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın hemşerilerimize hitap ettiği gün talep ettiği rekor düzeyde katılım ve ‘evet’ oyuyla yapılacak değişikliğe katkı sağlamak. Daha önceki yıllarda siyasi parti seçimlerinde başka partilere oy veren vatandaşlarımızın da referandum sürecinde sistem değişikliğine ‘evet’ diyeceklerini ve onaylayacaklarını umut ediyoruz. Zaten Mecliste değişikliklerin oylanması sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin verdiği katkı en büyük katkıydı. Bu desteğin Milliyetçi Hareket Partisi tabanına da yansıyacağına inanıyoruz. MHP’ye gönül veren yurttaşların da bu sistem değişikliğinin gerekliliğine vurgu yaptıklarını gördük” diye konuştu.

NEDEN “EVET”?

“Referandumda neden ‘evet’ denilmeli?” sorusunu yanıtlayan Kahtalı, “7 Haziran’dan sonra bir hükümet krizi yaşandı. Hükümetin kurulamamasından doğan kayıplar var. Bugüne kadar her seçim sürecinden sonra seçilen hükümetlerin ortalama hizmet süresi bir buçuk yılı geçmemiştir. Bu olumsuzlukların artık ortadan kalkması gerekiyor. Artık bir hükümet krizi yaşanmayacak. Bir seçim olduğunda vatandaşlar bir sonraki seçimin artık 5 yıl sonra yapılacağını bilecekler. Bir daha ülkede bir belirsizlik ve kaos ortamı yaşanmayacak. Cumhurbaşkanı seçilip görevine başladıktan sonra kendi bakanlarını görevlere atayıp o bakanlarla beraber hükümet çalışmalarına devam edecek. Çoğunluğu oluşturamayan siyasi parti çıkarmak istediği yasa eğer memleketin çıkarlarına uygunsa uzlaşı sağlayıp, diğer siyasi partilerle karar alıp çıkarmak zorunda kalacak. Özellikle bu güne kadar Cumhurbaşkanlığının verdiği kararlarda hiçbir kurum tarafından hesap sorulması hakkı yoktu. Bundan sonra artık verdiği kararlardan dolayı sorumlu olacak ve denetlenebilecek çoğunluk sağladığı takdirde Yüce Divana dahi götürülebilecek. Denetlenebilirliği üzerinde bir cumhurbaşkanlığı sistemi oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanı 2 defa seçilebilecek ve 5 yıl görev yapabilecek” sözlerine yer verdi.

TÜRKAN YILDIZ