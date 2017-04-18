Referandumun ‘Evet’ ile sonuçlanmasının ardından binlerce Malatyalı sokaklarda kutlama yaptı.apple-converted-space"> Yeni Anayasa değişikliğini öngören halk oylamasının sonuçlarının ‘Evet’ yönünde çıkması ile Malatya şenlik yerine döndü.

ERDOĞAN LEHİNE SLOGANLAR ATILDI

Hükümet Meydanında toplanan binlerce Malatyalı referandum sonucunu kutladı. Araç konvoyları ile kutlamaya katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları ile seçim sonucunu saatlerce kutladı. Saatlerce süren kutlamalarda vatandaşlar sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sloganlar atarken, araç konvoyları gece geç saatlere kadar sürdü.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Kutlamalar esnasında yapılan uyarılara rağmen istenmeyen görüntüler de yaşandı. Birkaç kişi konvoyda bulunan otobüslerin üstüne çıkarak, yürekleri ağızlara getirdi. Diğer araç sürücülerinin tepkisine yol açan bu görüntülerle ilgili yetkililerin harekete geçeceği ise öğrenilen bilgiler arasında.

BAKAN TÜFENKCİ UYARDI

Özellikle seçim sonuçların açıklanmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti il binası önünde toplanan kalabalığa uyarılarda bulunmuş, sevinç gösterilerinin nizama uygun bir şekilde yapılmasını istemişti.















MUTLU SARIGÜL