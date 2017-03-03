Valilik 1 Nolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile siyasi partilerin il başkanları veya temsilcileri katıldı.

Vali Toprak “Toplantımızın amacı; 16 Nisan referandumu ile ilgili bu günden sonuçlar alınıncaya kadar geçecek süreçte huzur ve güven ortamı içerisinde iyi bir propaganda döneminin geçirilmesi ve siyasi partilere bu dönemde propagandalarını en iyi şekilde yapmalarını sağlayacak bir ortam oluşturulmasıdır. Ayrıca, Anayasa'mızın ‘Yasama Bölümü’ içinde yer alan, seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan Yüksek Seçim Kurulunun Genelge ve Kararları doğrultusunda ve ona bağlı bulunan İl ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarının gözetiminde herhangi bir tereddüt göstermeden toplum içerisinde birbirimiz ile ilgili hak ve hukuka sirayet ederek iyi bir referandum sürecini geçirmektir. Bu tür toplantılar referandum veya seçimler öncesinde mutat yapılıyor, zaman zaman problemler de olabiliyor. Toplantımız sizlerin katılımı ve güvenlik birimlerimizle birlikte, kamu kurumlarımızla birlikte olabilecek hadiselerde bir koordinasyon içerisinde çalışarak bunları önleme ve karşılıklı sevgiyi, saygıyı ortaya çıkaracak şekilde güzellikleri yaşama amaçlıdır” dedi.

ALINACAK ÖNLEMLER…

Toplantı sonunda siyasi partilerin şehrin cadde ve sokaklarına hiçbir şekilde stant açmamalarına, gezici sesli yayın araçları ile özellikle hastane, okul, cami vb. çevrelerinde ölçülü ve dikkatli olmak kaydı ile propaganda yapabilmelerine, 15 Nisan 2017 gününe ve her gün saat 18.00’e kadar çevreyi rahatsız etmeden, trafiği aksatmadan konvoy oluşturabilmelerine, açacakları büroların yola taşmadan süsleme yapabilmelerine, bürolardan dışarıya ses yayını yapmamalarına, mahallelerde yapılan toplantılarda yapılan süslemelerin aynı gün toplantı sonrası toplanmasına ve mevzuata uygun olmayan afiş, poster ve pankart asılmaması konusunda anlayış birliği sağlanarak halk oylaması sürecinde tüm siyasi partilerin taraftarlarının birbirlerine karşı ölçülü, dikkatli ve davranış güzelliği içerisinde olmaları ve iletişimlerini daima açık tutmaları hususunda özel gayret gösterileceği teyit edildi. Mülki makamlar, güvenlik birimleri ve siyasi partiler arasında iletişimin sonuna kadar kesintisiz devam etmesi de benimsendi.

YAZIHAN DÜZÜ YAZIHAN OVASI OLACAK

Vali Mustafa Toprak Yazıhan ilçesine yeşil alan kazandırılması amacıyla düzenlenen toplantıya da başkanlık etti. Toplantıya Vali Yardımcısı vekili ve Yazıhan Kaymakamı İdris Akça, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı ve diğer ilgililer katıldı.

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ilçe ziyareti sırasında İlçe Belediye Başkanı Öztürk tarafından ilçede yapılması planlanan ağaçlandırma projesi hakkında bilgilendirilen Vali Toprak, projeye destek olacağını ve projenin hayata geçirilmesi için tüm katkıyı sunacağını ifade etmişti. Vali Toprak, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun ilimizi ziyaretinde konuyu kendisine iletmiş ve Bakan Prof. Dr. Eroğlu da projeyi uygun bularak bakanlığına bağlı birimlere gelen talep doğrultusunda gereğinin yapılması direktiflerini vereceğini belirtmişti. Vali Toprak da bu gelişmeler üzerine Yazıhan ilçesi Argaç Sıratepeleri olarak bilinen bölgede Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile Malatya Orman İşletme Müdürlüğünce gerekli inceleme ve çalışmaların yapılarak rapor haline getirilmesi talimatını verdi. Yazıhan Belediyesinin bölgede bulunan 500 tonluk su deposu ile Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma Şefliği aracılığı ile 300 bin adet fidanın sulamasını ve bakımını gerçekleştireceğini belirten Vali Toprak, Malatya’nın bu ovasının böylelikle çehresinin yanı sıra iklim yapısının da değişeceğine dikkat çekti.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE…

Yeşilay Haftası nedeniyle Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret etti. Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkür eden Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Dr. Keleş, Yeşilay'ın tarihçesi, kuruluş amacı ve Malatya'da yapılan çalışmalar ve hafta nedeni ile gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgiler verdi. Vali Toprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; zararlı alışkanlıklarla mücadelede toplumun bilinçlenmesine, birlikte mücadeleye ve koordinasyona vurgu yaptığı konuşmasında, “Yeşilay Cemiyetimiz ülkemizde çok önemli görevleri yerine getirmektedir. Toplumumuzun sağlıklı olması, bireylerin sağlıklı birey olması bizim açımızdan çok çok önemlidir. Görevlerimizin bir tanesi de sağlıklı bireylerin yetiştirilmesidir. Bu anlamda baktığımız zaman, toplumumuzdaki bu tür zararlı alışkanlıklar sigara, alkol, uyuşturucu gibi maalesef insanlarımızın alıştığı zaman bırakamayacağı ve hayatlarını felç eden ve bitiren kötü alışkanlıklardır” diye konuştu.

HABER MERKEZİ