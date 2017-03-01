Her ay üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan ‘Türkiye Gündemi” haber araştırmasına göre, Şubat ayında yazılı basında en çok terör ile ilgili haberlerin yer aldığı tespit edildi. Başta DAEŞ ve PKK terör örgütlerinin yaptığı saldırılar olmak üzere ülkemizde meydana gelen terör olayları ile ilgili yazılı basına 39 bin 155 haber yansıdığı tespit edildi. Yapılan operasyonlar ve çeşitli olaylarda şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlarımız hakkında da yazılı basında 20 bin 115 haber çıktığı saptandı.

TÜRKİYE’NİN YENİ GÜNDEMİ

Meclisten 339 oyla geçen anayasa değişikliği sonrası halkın oyuna sunulacak olan paketin oylanma tarihi belli olurken, 16 Nisan’da yapılacak olan referandum hakkında yazılı basında 31 bin 120 haber çıktığı tespit edildi. Referandum haberlerinin yanı sıra çok konuşulan başkanlık sistemi de medyada 4 bin 892 haberle gündem oldu.

Gündemin öne çıkan başlıkları arasında devam eden FETÖ Operasyonları üst sıralardaki yerini hala korurken, devletten temizlenmesi için uğraşılan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında geçen ay yazılı basında 19 bin 651 haber çıktığı belirlendi.

ŞUBAT AYININ ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLARI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesindeki terör örgütlerine yönelik olarak başlattığı ve halen devam eden ‘Fırat Kalkanı’ harekatında terör örgütü DAEŞ’in kontrolündeki El Bab ele geçirilirken, operasyon hakkında yazılı basına 4 bin 846 haber yansıdığı belirlendi. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile tartışmaların odağında olan Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması hakkında yazılı basında 3 bin 385 haber yer aldığı tespit edildi. Geçtiğimiz ay özellikle Çanakkale bölgesini etkileyen depremler halk arasında korku yaratırken, medyanın da gündeminde olan sarsıntılar hakkında yazılı basında 2 bin 375 haber çıktığı belirlendi.

HABER MERKEZİ