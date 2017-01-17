17 Ocak 2017 Salı

Reçete uygulamalarıyla ilgili eğitim verildi

Malatya Veteriner Hekimler Odası, üyelerine “Reçete Uygulamaları”na yönelik eğitim semineri verdi.

17 Ocak 2017 Salı 14:05
Reçete uygulamalarıyla ilgili eğitim verildi

  Eğitim, Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Zeki Sadak ve Malatya VHO Genel Sekreteri Ergün Koşar tarafından verildi.

 HER AY BİR EĞİTİM
  Veteriner deontoloji, klinik uygulamaları ve hayvanlarda reçete uygulama ve çalışmaları ile ilgili konuların işlendiği eğitime, Malatya VHO Yönetim Kurulu üyeleri ve odaya üye veteriner hekimler katıldı. Başkan Ertuğrul Özdemir, Malatya Veteriner Hekimleri Odası olarak 2017 yılını eğitim yılı ve sorunları çözme yılı olarak belirlediklerini ve Veteriner Hekimlerin ihtiyaç duydukları konularda her ay 1 eğitim vermeye başladıklarını ifade etti.

 İLAÇLARIN ETKİLERİ ANLATILDI
  Başkan Özdemir, “Ocak ayında meslektaşlarımızla 3. toplantımızı yaptık. Ocak ayında üyelerimize klinik mevzuatı ve reçete uygulamaları ile ilgili eğitimi verdik. Eğitimde hayvanlarda kullanılan ilaçların et ve sütteki kalıcı etki ve sürelerini reçetelerde belirtileceği, tedavi gören hayvanların et ve sütlerinin kullanılan ilaçların kalıntı süreleri dolmadan gıda olarak tüketilmeyeceği önemli bir konudur. Bazı ilaçların et ve sütte kalıntı bırakmadığı, bazı ilaçların da sütte 7 güne, ette 28 güne kadar kalıntı bıraktığı yapılan bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Bu tür ilaç kalıntılı hayvansal gıdaların tüketilmesi insan sağlığına zarar verecektir. Bu anlamda toplumun sağlıklı hayvan gıdası tüketmesinde veteriner hekimlere önemli görevler düşmektedir. Sağlıklı hayvansal gıda olmadan sağlıklı insan olamayacağı aşikardır. Bundan dolayı hayvanların sağlığından sorumlu veteriner hekimler, gece gündüz demeden özverili bir şekilde hizmet vermektedirler” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
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