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Ramazanın ruhu ve güzelliği Ramazan Gecelerinde yaşanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından düzenlenen Ramazan Geceleri devam ediyor.

Ramazanın ruhu ve güzelliği Ramazan Gecelerinde yaşanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından düzenlenen Ramazan Geceleri devam ediyor.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 11:04
Ramazanın ruhu ve güzelliği Ramazan Gecelerinde yaşanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yanı Fuar alanında gerçekleşen Malatya Ramazan Geceleri, her gün farklı ilahi ve ezgi sanatçıları ile Malatya’daki Sivil Toplum Kuruluşlarını ağırlıyor.

DİNİ YAYINLAR FUARI DÜZENLİYORUZ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Sabri Akın, “On bir ayın sultanı Ramazan ayını gerçek anlamıyla idrak etmek ve ramazan ruhunu anlamak ve yaşamak, bir nebzede olsa katkı sağlamak için Malatya’da Ramazan Geceleri, dini yayınlar fuarı düzenliyoruz. 7. Malatya Anadolu Kitap ve kültür Fuarı’mızda olduğu gibi, Malatya Ramazan Geceleri programlarında “Kudüs” temamız devam ediyor. Fuar alanında Kudüs temalı fotoğraflarlar ve resimler sergileniyor” dedi. 

RAMAZAN ÇARŞISI YÖRESEL ÜRÜNLERLE DONATILDI

Akın, “Ramazan Çarşısı’nda kitap stantları, değişik illere ait yöresel ürün stantları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin stantları yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gelen yöresel ürünler sergilenip satışa sunuluyor. Geleneksel tatların ve iftariyelik - sahurluk ürünlerin yer aldığı çarşıda, peynir, zeytin, helva, lokum, zeytinyağı, tarihi Osmanlı macunu, hediyelik eşya vb. ürünler satılıyor” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİRamazan GeceleriDevam Ediyor
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