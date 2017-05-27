Keskin, Malatya merkez, ayakkabıcılar çarşısı, tuhafiyeci esnafı, peynirciler çarşısı, kadayıfçılar, baharatçı esnafı, kayısı esnafı, yaş sebze ve meyve hali ile kasap pazarı esnaflarını ziyaret ederek, esnafların Ramazan-ı Şerifini tebrik etti. Esnaf ziyaretlerinde fiyatları da kontrol eden Keskin, Malatya’da Ramazan ayında zam olmadığını kaydetti. Ramazan’da sebzeye, meyveye zam olmadığını ifade eden Keskin, “Ramazan’da zam yok. Malatya’da zam yok. Ekmeğe, yumurtaya, yağa zam yok, Ramazan’ı rahat karşılayacağız. Malatya esnafı gelişirse Malatya gelişir” diye konuştu.

MALATYA ÇARŞISINA İNSİNLER

MESOB B Başkanı Şevket Keskin, “Malatya Büyükşehir Belediyesi, ‘Ramazan Çarşısı’ yapıyor. Malatya’da esnaf çarşısına gelsinler. İnsanlar kendi öz malını yesinler. Hijyenik bakımdan dağlarımızda yetişen peynirimizi, çökeleğimizi, yağımızı tatsınlar. Ama diğer illerde bayatlamış, artık günü bitmiş, ilden ile dolaşan ürünleri getirip Malatya’da Ramazan ayı boyunca satmaları, bizleri esnaf ve sanatkar kesimini gerçekten sıkıntıya sokmuştur. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve yetkililere sesleniyorum; bir daha Malatya çarşısını bırakıp, ‘Ramazan Çarşısı’ diyerek diğer illerden gelen ve ne olduğu belli olmayan ürünlerin satılmasına izin vermesinler. Malatya çarşısına insinler, eğer Malatya’da aşırı bir fiyat var ise bizler de söylesinler. Gelsinler bizlere beraber gezelim. Bizim esnafımız zam yapmadı, Ramazan ayı boyunca da yapmayacak. Ne ekmekte, ne ette, ne peynirde, ne çökelekte, ne de yağda zam yapmayacak. Herkes bundan memnun, vatandaşlarımız zam olmadığını, fiyatların yerinde olduğunu söylüyorlar” şeklinde konuştu.

70 BİN AİLEYİ İLGİLENDİRİYOR

Kayısı esnaflarını da ziyaret eden Keskin, kayısıyla ilgili bilgiler aldı. Kayısının Malatya’nın kaderi olduğunu dile getiren Keskin, “Kayısı köylüsünü, çiftçisini direkt olarak 70 bin aileyi ilgilendiriyor. Dolayısıyla da Malatya’yı ve bölgeyi yakından ilgilendiriyor. Kayısı, sadece Malatya’nın değil bölgenin ürünü. Kayısı sezonunda binlerce insan gelip, çağasının çoluğunun nafakasını kazanacak. Biz burada kayısıdan para kazanacağız ki, o insanlara da ekmek yedirelim. Onun için kayısıya başka bir katkı maddesi yapan, Malatya’ya büyük bir hakaret etmiş olur” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ