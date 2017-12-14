İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Turgut Özal Tıp Merkezi’ni “marka” yapan isimlerin başında geliyordu. İnönü Üniversitesi’ne, tıp fakültesine ve tıp merkezine büyük katkılar sağlayan, hekimliği ve halkla ilişkilerindeki başarısıyla Malatya’nın sevilen isimlerinden biri olan Prof. Dr. Ramazan Özdemir, yaklaşık 27 yıl süreyle çalıştığı İnönü Üniversitesi’nden ayrılma kararı almıştı. İstanbul’daki Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak geçen Dr. Özdemir’in Malatya’dan ayrılması, 7’den 70’e herkesi üzüntüye boğmuştu. Özdemir, kentte “Ramazan Hoca” olarak anılıyordu.

KIRGIN MIYDI?

Neden gittiği ile ilgili birçok yorum yapılırken, Ramazan Hocanın kırgın olduğu anlaşılabiliyordu. Gerek hal ve hareketleri ile gerekse yaptığı açıklamalar ile böyle yorumlar yapılıyordu. Özdemir, işini ve Malatya’yı seven biri olarak tanınıyordu.

REKTÖR KIZILAY’DAN AÇIKLAMA

Diğer taraftan, Ramazan Özdemir Malatya’dan ayrılmadan önce Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, şu açıklamayı yapmıştı:

“Ramazan Hoca, bizim başımızın tacı, yıldızımız. Emekli olmayı düşünüyor, ayrılmadı. Emekli olduktan sonra da ‘İstanbul’a gideyim’ diyor. Bir karar aşamasında. Ben Ramazan Hoca ile konuştum. Büyük oğlu İstanbul’da, ‘Kızım bu sene bitirecek’ diyor. O’da İstanbul’a gidecek. ‘Oğlan ile kız İstanbul’da olunca biz de İstanbul’a gidelim diye düşünüyoruz’ dedi.”

YILMAZ, SARILARAK AĞLADI

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise, “Ben gitmemesi için çok çaba sarf ettim ama yapacak bir şey yok” demişti. Yılmaz, konuşmasını sürdürememiş ve Özdemir’e sarılarak ağlamıştı.

PARA İÇİN ALINMIŞ BİR KARAR DEĞİL!

Tüm bunların ardından yine Şubat ayında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Kardiyolog Prof. Dr. Ramazan Özdemir için düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşanmıştı. Yaptığı açıklamada yaklaşık 27 yıl görev yaptığı İnönü Üniversitesi’nden çocuklarının eğitimi için ayrılma kararı aldığını söyleyen Özdemir, “Para için alınmış bir karar değil” demişti. Özdemir, “Para için alınmış bir karar değil, onu da bilmenizi istiyorum. Yani gittiğimiz yer bir devlet üniversitesi, mütevazı bir vakıf üniversitesi. Orada da hizmet edeceğiz, yine öğrenci yetiştireceğiz, yine geleceğin doktorlarını inşallah yetiştireceğiz. Tabi 26-27 yıldır bir yerde hizmet ediyorsunuz, o tabi ki büyük bir duygusallık katıyor insana. Malatyalılara ben teşekkür ediyorum. Arkamızda dualar ediyorlar. Bu güzel bir olay diye düşünüyorum. İnsanların sevgisine mazhar olmak da çok güzel. Neredeyse duasını almadığımız bir ev yok Malatya’da, Allah razı olsun herkesten. Ben, rahmetli Turgut Özal’ın kurmuş olduğu merkezde üzerimize düşen vefa borcunu ödediğimize inanıyorum. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak" diye konuşmuştu.

Ramazan Hocanın ayrılışından sonra kentte tepkiler dile getirilmiş, ancak bir sonuç alınamamıştı. Malatya’nın ciddi bir değeri gitmişti.

BAKAN TÜFENKCİ AÇIKLADI

Yine içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında ise Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, herkesi heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Bakan Tüfenkci, “27 yıl İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde görev yaptıktan sonra ayrılan Kardiyolog Prof. Dr. Ramazan Özdemir'i de yeniden kalp hastanesine getirelim istiyoruz” demişti.

Tüm bu gelişmelerden sonra gözler Bakan Tüfenkci’ye çevrildi. Kamuoyu, Ramazan Hocanın yeniden Malatya’ya getirilmesini bekliyor.

TÜRKAN YILDIZ