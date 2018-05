Ramazan'ın yeniden yaşatılması için...

Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde ‘Kudüs Şehitleri’ temalı açılan Ramazan Çarşısı’nda alışverişin yanı sıra kurulan sahnede birçok etkinlik gerçekleştirilirken, her gün bir mahallede kurulan iftar sofralarında ise tüm Malatyalılarla bir arada iftar yapılıyor.

Mahallelerde 40 bin iftar yemeği

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl başta kenar mahalleler olmak üzere 29 mahallede iftar sofraları kurulacak. Büyükşehir Belediyesi, bu sofralarını; Hasan Varol, Eski Malatya, Selçuklu, Orduzu, Zafer, Hanımınçiftliği, Aşağıbağlar, Beydağı, Salköprü - Çavuşoğlu, Koşu - Seyran - Fatih, Akpınar, Koyunoğlu, Zaviye, Atatürk - Gazi - Cumhuriyet, Çöşnük, Taştepe - Şehit Fevzi, Fırat, İskender - Hidayet - Cirikpınar, Yıldıztepe - Kireç Ocağı ve Aşağı Çöşnük mahallelerinde kuracak. Mahallelerde kurulacak olan bu iftar sofralarında mahalle yoğunluğuna göre bin 500 ile 2 bin 500 kişilik iftar yemekleri dağıtılacak. Mahallelerdeki iftar sofralarında toplamda 40 bin iftar yemeği ikramı yapılacak.

İlçelerde 13 bin iftar yemeği

Malatya Büyükşehir Belediyesi, merkezdeki mahallelerin yanı sıra ilçe merkezlerinde de iftar sofralarında ilçe halkıyla bir araya gelecek. Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak Pütürge ve Doğanyol’da kurulacak olan iftar sofralarında toplamda 13 bin iftar yemeği ikram edilecek.

STK’larla iftarda buluşulacak

11 ayın sultanı Ramazan ayında toplumun her kesimiyle bir araya gelmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve ilçelerdeki iftar sofralarının haricinde STK ve diğer kurumlarla da iftarda buluşacak. STK’lar, muhtarlar, basın mensupları, teşkilatlar, yetimler, engelliler ve belediye çalışanlarıyla da birlikte iftar.

Ramazan ayının Müslümanlar için paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu ayı bütün hemşerileriyle paylaşmak istediklerini söyledi. Polat, “Kutsal kitabımız bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen ‘Kadir Gecesi’ yine bu ay içinde bulunmaktadır. Temel ibadetlerimizden olan oruç da bu ayda tutulmaktadır. Bu nedenlerden dolayı biz Müslümanlar için en kutsal ay olan Ramazan ayı aynı zamanda manevi bir hasat ayıdır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan iklimine uygun olarak etkinlikler düzenlemek ve geçmiş Ramazanları yaşamak amacıyla bütün hemşerilerimizle Ramazan’ı paylaşmak istiyoruz. Ramazan Çarşısı’ndaki etkinliklerimizle her gün binlerce kişiyle buluşurken, mahalle ve ilçe iftar sofralarımızla da Ramazan Çarşısına gelemeyen hemşerilerimizin yanına biz giderek, birlikte iftar açacağız. Bu vesile ile bütün hemşerilerimi iftar sofralarımıza ve Ramazan Çarşısı’na davet ediyor, yapılan ibadetlerin kabul olmasını yüce Mevladan niyaz ediyorum” diye konuştu.

busabahmalatya.com