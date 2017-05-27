Ramazanın en değerli besin kaynaklarından birisi olan ve dinimizce önemli bir yeri bulunan hurma tezgâhlarda. Çeşitli irilikte ve kalitesine göre fiyat farkı bulunan hurma hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Erdal Doğan isimli kuru yemiş satıcısı, hurma hakkında önemli bilgiler verdi.

11 ayın sultanı Ramazan ayında bulunduklarını belirten Doğan, Ramazan-ı Şerifte orucu hurmayla açmanın sünnet olduğunu söyledi.

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

“Hurmalar çeşit çeşit. Hurmalarımız, İran ve Medine hurmalarıdır. İran hurmasının kilosu 10 liradan başlıyor. Medine hurmasının kilosu ise 30 liradan başlıyor ve 50 liraya kadar yükseliyor. Bu da hurmanın kalitesine ve görüntüsüne bağlı olarak değişmektedir” diyen Doğan, “Hurmanın faydaları saymakla bitmez. Bilimsel ve Peygamber Efendimiz’in (sav) sünneti olarak hurma özellikle tek sayı olarak tüketildiği takdirde ne kadar faydalı olduğu ispat edilmiştir. Ramazan’ı sıhhatli geçirmek için hurmayı kesinlikle tüketmeliyiz. Ramazan’da iftardan sonra aşırı derecede yemeğe yüklenmek yanlış. Hurmayla oruç açıldığında yemek yeme yoğunluğunu da kesecektir. Hurma yiyin sıhhat bulun. Hurmanın faydasını bilenler hurmayı alıyorlar. Özellikle vatandaşlar Medine hurmasına ilgi gösteriyorlar. Hurma alacak gücü olmayan vatandaşlarımız ise sırf sünneti yerine getirebilmek için 10 TL’lik hurma alıyorlar. Vatandaşlar ceplerine uygun hurmaları tercih ediyor” diye konuştu.

ŞİFA KAYNAĞI

Ramazan ayında hurma tüketmenin faydalarını da anlatan Doğan, şunları kaydetti:

“Hurma DNA ve hücreleri yeniliyor. Bu özelliğini kimse bilmez ve bu bilimsel olarak ortaya çıkmış. Lifli olduğu için farklı yağlar başta olmak üzere 16 mineral içermektedir. Ayrıca hurma zengin bir C, B1, B2, A vitamini kaynağıdır. Hurmada yüksek derecede florür içerir. Biliyorsunuz flor dişe çok faydalıdır. Sağlıklı gülüşler için hurmayı öneriyoruz. Bağışıklık sistemine güç katar. Özellikle hurma kansere yakalanma riskini azaltan selenyum açısından da şifa kaynağıdır.”

ŞİMDİLİK İLGİ AZ

Hurmaya olan ilgiyi de anlatan Doğan, “Bugün Ramazan ayının arifesindeyiz. Hurmaya olan ilgi yoğun değil. Çünkü vatandaşlarımız şu anda hesap ve kitap içerisinde. Ancak vatandaşlarımız yarım kiloda olsa evlerine hurma almak istiyorlar. Şu anda hurma piyasası çok durgun” dedi.







MUTLU SARIGÜL