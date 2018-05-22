Ramazan geldi, harcamalar arttı

Bu yıl özellikle hurma ithalatına 5 yılda 143 milyon dolar harcama yapılması dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı. 2017 Ramazan ayına bakıldığında ise bu artışın diğer dönemlerinde üzerinde olduğu görüldü. Soğuk içeceklerinde satışı daha önceki yıllara oranla artarken, 2017 yılının en fazla artış gösteren içeceği meyve suyu oldu. Böylelikle Ramazan döneminin olmazsa olmazları; çorba, et ve şarküteri, soğuk içecekler ve Türk kahvesi olarak görüldü.

ORTALAMA 19,5 TL HARCAMA

Araştırmaya göre, Ramazan dönemindeki artan harcamanın sebebi olarak sepet değerlerinin artması gösterilirken, hanelerin söz konusu dönemde ortalama 19,5 TL harcama yaptığı saptandı. Bunun yanı sıra Ramazan ayında ortalama bir aya göre yüzde 9 daha büyük sepetler yapıldığı tespit edilirken, alışverişe gitme sıklığında herhangi bir artışa rastlanmadı.

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