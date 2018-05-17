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Ramazan Geceleri başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen geleneksel Ramazan Geceleri, Ramazan’ın ilk günü açıldı. 

Ramazan Geceleri başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından organize edilen geleneksel Ramazan Geceleri, Ramazan’ın ilk günü açıldı. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:42
Ramazan Geceleri başladı

Teravih namazı sonrası Büyükşehir Belediye Binası yanında gerçekleştirilen açılış programına Vali Vekili Regaip Ahmet Özyiğit ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yanı sıra, İl Müftüsü Ümit Çimen, AK Parti İl Başkanı Mahmut Üner Özer, Genel Sekreter Ercan Turan, Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile vatandaşlar katıldı. 

Kuyuönü Cami İmamı Yusuf Aslan’ın Kur’an tilaveti ile başlayan programda ilk olarak konuşan İl Müftüsü Ümit Çimen, “Ramazan gecesiyle, gündüzüyle Rabbimizin biz müminlere ikram ettiği Hakk’a yakın olma mevsimidir. Gecelerin sultanını içinde barındıran ayların sultanı Ramazan, gönüller yapma iklimidir. İnanmış gönüller arasında köprülerin kurulduğu mevsimdir. Ramazan bir aylık bir mekteptir adeta. Bizi biz yapan değerlerimizi yeniden bize kazandıran önemli bir iklimdir. Malatya milli ve manevi değerleri güçlü olan bir şehrimizdir. Ramazan ayı ile birlikte bunu zirveye çıkaran bir ilimiz. Okuyan şehir olması, yardımlaşma faaliyetlerindeki katkısı, milli ve manevi konulardaki hassasiyeti ile insanının öne çıktığı bir ilimizdir. Malatya’da gerçekleştirilen etkinliklerde başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu kültürel faaliyetleri yürüten kardeşlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 


Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluş olan Ramazan ayımız hoş geldi, sefa geldi. Ramazan ayı Allah’a en fazla yaklaştığımız, içerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini barındıran mübarek bir aydır. Bir ay boyunca oruçlu olduğumuz ama sonunda bayramla şereflendiğimiz güzel aydır Ramazan” ifadelerini kullandı. 
Ramazan ayının, Malatya’nın dört bir yanında en güzel şekilde idrak edilmekte olduğunu belirten Başkan Polat, “Rabbim bizleri Ramazanı en güzel şekilde idrak edenlerden, bereketinden en güzel şekilde istifade edenlerden eylesin. Ramazanın tadı, zevki, aşkı bir başkadır. Sahurla birlikte başladığımız orucumuzu, gün içerisinde aç ve susuz bir şekilde devam ettirip iftarla ayrı bir sevinç yaşıyoruz. Teravih namazı ile rabbimize daha çok yaklaşıyor ve bir ayımızı böyle uyanık bir şekilde dikkatli bir şekilde geçiriyoruz. Aşkımız, sevdamız olan Kudüs, bu Ramazana acılı ve hüzünlü bir şekilde girmemize vesile oldu. Siyonist işgalci İsrail rejimi kurulduğu günden beri gölgesinden korkan, gücünü kendi gücüden değil ama ümmetin zaafından, ümmetin zilletinden alan İsrail rejimi, 65 kardeşimizi tüm Dünyanın gözleri önünde şehit etti. 2 bin 500 kişiden daha fazla kardeşimizi ise yaraladı. Rabbimden şehit kardeşlerimiz için rahmet ve mağfiret temenni ediyorum, yaralı kardeşlerim için de acil şifalar diliyorum. Mescid-i Aksa’nın özgürleşeceği günler çok uzak değil inşallah. Ramazan ayı süresince burada birçok programlar gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek olan bu programlarda nasıl Rabbimize daha yakın olabiliriz, geleceğimiz olan çocuklarımıza nasıl ihsanı, erdemi, güzelliği anlatabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Bu programların gerçekleşmesinde emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Ramazan Çarşısı açılışı 
Yapılan protokol konuşmalarının ardından Malatya’da Ramazan Geceleri ve Ramazan Çarşısı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesimi sırasında katılımcılara teşekkür eden Başkan Polat, Ramazan Çarşısı'nı gezerek hem esnafların, hem de çocuklar ve vatandaşların Ramazan ayını kutladı. 
Program sonunda sahne alan ünlü İlahi Sanatçısı Celalettin Adaise okuduğu ilahilerle herkesin günlünü mest etti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRamazanFaaliyet
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