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Ramazan'da feribot düzenlemesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan feribotlar için Ramazan ayarlaması yapıldı. 

Ramazan'da feribot düzenlemesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı sorumluluğunda bulunan feribotlar için Ramazan ayarlaması yapıldı. 

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:54
Ramazan'da feribot düzenlemesi

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Karakaya Baraj Gölü üzerinde Battalgazi-Baskil arası yapılan seferlerde yeni düzenlemeye gidildi. 2’si Büyükşehir Belediyesi’ne, 2’si ise özel sektöre ait olmak üzere toplam 4 feribotla karşılıklı seferlerin yapıldığı Battalgazi-Baskil arası baraj gölü ulaşımı, Ramazan ayında gece de devam edecek. 
Vatandaşların iftar sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi’ne ait feribotlar, Battalgazi tarafından son seferini 21:30’da, Baskil tarafından ise 22:15’te yapacak. Sabah 06:30 Battalgazi, 07:30 Baskil tarafından başlayan karşılıklı seferlere, Ramazan ayı dolayısıyla gece seferlerinin eklenmesinin yanı sıra, yoğunluk yaşanması durumunda ek seferlerin de düzenleneceği kaydedildi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFeribot DüzenlemesiRamazan
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