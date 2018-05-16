Ramazan'da feribot düzenlemesi

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Karakaya Baraj Gölü üzerinde Battalgazi-Baskil arası yapılan seferlerde yeni düzenlemeye gidildi. 2’si Büyükşehir Belediyesi’ne, 2’si ise özel sektöre ait olmak üzere toplam 4 feribotla karşılıklı seferlerin yapıldığı Battalgazi-Baskil arası baraj gölü ulaşımı, Ramazan ayında gece de devam edecek.

Vatandaşların iftar sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Büyükşehir Belediyesi’ne ait feribotlar, Battalgazi tarafından son seferini 21:30’da, Baskil tarafından ise 22:15’te yapacak. Sabah 06:30 Battalgazi, 07:30 Baskil tarafından başlayan karşılıklı seferlere, Ramazan ayı dolayısıyla gece seferlerinin eklenmesinin yanı sıra, yoğunluk yaşanması durumunda ek seferlerin de düzenleneceği kaydedildi.

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