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'Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım' iftar programı

Türk Kızılayı tarafından Malatya’da konteyner kentte düzenlenen ‘Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım’ iftar programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de katıldı. 

'Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım' iftar programı

Türk Kızılayı tarafından Malatya’da konteyner kentte düzenlenen ‘Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım’ iftar programına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’de katıldı. 

08 Haziran 2018 Cuma 12:09
'Ramazan'da bu hilalin altında buluşalım' iftar programı

Türk Kızılayı, Malatya Valiliği, Göç İdaresi ve Türkcell’in organizesi ile Malatya’da Suriyeli mültecilerin barındığı Beydağı Konteyner Kentte iftar programı düzenlendi. Programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Türkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile kurum yetkilileri katıldı. 
Programın açılışında konuşan Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay olarak Türkiye’de yaşayan mültecilere destek verdiklerini belirterek, “Bu insanlar buraya boş yere sığınmadılar, keyiflerinden gelmediler. Bugün eğer kapılarımızı açmasaydık 500 bin değil bir milyon insan hayatını kaybedecekti. Biz ülke olarak üzerimize düşen görevi yerine getirdik” ifadelerine yer verdi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise “Biz Suriyeli kardeşlerimize kapılarımızı sonuna kadar açmaktan memnuniyet duyduk. Ama en önemli arzumuz ve isteğimiz Suriye’de yaşanan zulümlerin akan gözyaşlarının biran önce dinmesi” dedi. 
Daha sonra söz alan Bakan Bülent Tüfenkci ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece komşu ülkelere değil dünyadaki bütün mazlum insanlara yardım noktasındaki tutumunun bilindiğini söyledi. Güçlü bir Türkiye’yi oluşturma adına çalıştıklarını belirten Tüfenkci, “Suriye’de terörden arındırılmış bölgeleri arttırdıkça İnşallah sizlerde oralara tekrardan dönme imkanı bulacaksınız. Suriye’deki terör bittiğinde, özgürleştiğinde yeniden memleketlerinize döneceksiniz” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Suriyeli öğrenciler yaptıkları tabloları Bakan Tüfenkci ve diğer konuklara hediye etti. 

busabahmalatya.com

İHA

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KIZILAYMalatyaRamazanBülent Tüfenkci
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