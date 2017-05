Bugün Ramazan ayının birinci günü. Ramazan ayı boyunca, bu ayla ilgili önemli konuları gazetemizle paylaşacak olan Malatya İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş’la Ramazan ayının ilk gününde “Ramazan Ayının Fazileti” ile ilgili konuştuk. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Akbaş, şunları kaydetti:

“Ramazan ayı dinimizce yüce ve kutsal kabul edilmiş bir aydır. On bir ayın sultanıdır. Onun bu kutsiyet ve fazileti Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. ‘İnsanlara doğru yolu gösteren, hidayeti ve hakkı batıldan ayırmayı açıklayan Kur'an Ramazan ayında indirildi.’ (Bakara, 185) Sevgili Peygamberimiz bir Şaban ayının sonunda Ramazan ayına girerken ashabına hitap ederek Ramazan ayının kutsiyet ve faziletini şöyle belirtmiştir:

- Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı (terâvih namazı kılmayı) nafile kıldı. O ayda bir hayır işleyen kimse diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur. O ayda bir farz işleyen ise diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır. O, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O, yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiç bir şey noksanlaşmaz. Ashab: - ‘Yâ Rasulallah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz’ deyince Rasûlullah (s.a.s.): -‘ Allah bu sevabı oruçluyu kuru bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt kaşığı ile iftar ettirene de verir. O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur. O ayda köle ve hizmetçilerin yükünü hafifleten kimseyi Allah bağışlar ve cehennem ateşinden kurtarır. Ramazan ayında şu dört şeyi çokça yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisini yapmaktan da müstağni sayılmazsınız.

RABBİNİZİ RAZI EDECEĞİNİZ İKİ HASLET ŞUNLARDIR:

a- Allah'tan başka hiç bir ilah olmadığına şehâdet getirmek. b- Allah'ı anıp istiğfar etmek. Müstağni olmadığınız iki haslete gelince: a- Allah'tan cenneti istersiniz. b- Cehennemden O'na sığınırsınız. Kim bir oruçluya su verirse, Allah da ona havzımdan öyle bir şerbet verir ki, artık cennete girinceye kadar hiç susamaz.’ (et-Tergîb, II, 94. ) Görüldüğü gibi Ramazan ayı çok faziletli ve kutsî bir aydır. Ona bu fazilet ve kutsiyeti kazandıran şey hiç şüphesiz ki o ay içerisinde inmeye başlayan yüce kitabımız Kur'ân-ı Kerîmdir. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurur:

RAMAZAN KELİMESİNİN ANLAMI

Ramazan Arapça bir kelimedir. Kameri aylardan dokuzuncusunun ismidir. Ramazan kelimesinin manası ve bu mübarek aya Ramazan isminin verilmesindeki hikmet şöyle belirtilmiştir:

a- Ramazan, yaz sonunda güz mevsiminin evvelinde yağıp yeryüzünü tozdan temizleyen yağmur manasına ‘ramdâ’ kelimesinden alınmıştır. Bu yağmur genellikle yeryüzünü temizler. Bunun gibi ramazan da müminleri günah kirlerinden temizler, kalplerini pak eder.

b- Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan ‘ramad’ kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yahut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Malik (r.a.)'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: ‘Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir.’(İbnKudâme, el- Muğnî, IV, 324) buyurmuştur. Şu halde mübarek Ramazan ayında oruç tutan ve ihlasla tevbe eden mü’minlerin günahları yanar, böylece günah kirlerinden arınırlar, tertemiz olurlar. c- Kılıcın namlusunu veya okun ucundaki demiri inceltip keskinleştirmek için kaygan iki taşın arasına koyup dövmek anlamına olan ‘ramd’ kökünden alınmıştır. Bu aya Ramazan isminin verilmesi de Arapların bu ayda silahlarını bileyip hazırladıklarından dolayıdır. ç- Bir hadis-i şerifte ‘Ramazan’ın Allah'ın isimlerinden olduğu belirtilmiştir. (İbnKudâme, el-Muğnî, III, 85) Bu, Ramazan'da rahmet-i ilâhiyye ile günahların yok olacağını ifade eder. (Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, I, 643-644)

ÜMMETİME BEŞ ŞEY VERİLDİ

Ramazan ayı rahmet ve mağfiret ayıdır. Allah'ın lütuf ve ihsanı, rahmet ve mağfireti, feyiz ve bereketi bu ayda her tarafı kuşatır. Daha önceki peygamberlere ve ümmetlerine verilmeyen faziletler ve güzel meziyetler Ramazan ayında bizim Peygamberimize ve biz ümmetine verilmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde ümmetine verilen beş şeyden bahsederek şöyle buyurmuştur: - Ümmetime ramazan da beş şey verilmiştir ki bunlar benden önceki hiç bir peygambere verilmemiştir:

1- Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah Teâlâ ümmetime (rahmet bakışıyla) bakar. Allah her kime (rahmet bakışıyla) bakarsa, ona ebedî olarak azap etmez.

2- Akşamladıklarında ağızlarının kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzel olur.

3- Melekler her gün ve gece onlara istiğfar ederler, Allah'tan bağışlanmalarını dilerler.

4- Allah Teâlâ cennetine emredip: ‘Kullarım için hazırlanıp süslen. Onların dünya meşakkatlerinden kurtulup, benim yurduma ve ihsanıma istirahat için gelmeleri yaklaştı.’ buyurur.

5- Gecenin sonu olunca, Allah (c.c.) hepsini bağışlar. Orada bulunanlardan biri:

‘- O gece Kadir gecesi midir?’ deyince:

Hayır, çalışanları görmüyor musun? Onlar çalışıp işlerini bitirince kendilerine ücretleri tam olarak ödenir.’( Hadisi Beyhakî rivayet etmiştir, bk. et- Tergîb (terceme), II, 425) buyurdu.

İBADET MEVSİMİ

Her ay ibadet ayıdır. Mümin, Allah'ın, ‘Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et’ (Hıcr, 99) emrine uyarak ölünceye kadar ibadetini yapmaya devam eder. Ancak Ramazan ayı daha çok ibadet ve teatin yapıldığı bir aydır, adeta ibadet mevsimidir. Bu ayda yapmamız gereken şeyleri şöyle sıralamak mümkündür:

a- Her şeyden önce Ramazan ayında üzerimize farz olan orucu eksiksiz ve adabına uygun olarak tutmalıyız. b- Yine Ramazan'a mahsus bir ibadet olan Teravih Namazını kılmalıyız. Teravih namazı sünnet-i müekkededir. c- Mümkünse her zaman, hiç değilse Ramazan ayında beş vakit namazı camide cemaatle kılmaya çalışmalıyız. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.s.): ‘Cemaatle kılınan namazın sevabı tek başına kılınan namazın sevabından yirmi yedi derece daha faziletlidir.’ (Buhârî, Bed'ü'l-ezân, 30) buyurmuştur. d- Kur'an-ı Kerim'i okumayı biliyorsak ay boyunca hatmetmeye çalışmalıyız. Vaktimiz varsa cami ve benzeri yerlerde okunan mukabeleleri dinlemeliyiz. Ramazan ayı bir bakıma Kur'an ayıdır. Çünkü daha önce de belirttiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim bu ay içerisinde inmeye başlamıştır. e- Allah'ı çok zikretmeliyiz, dua etmeliyiz ve Peygamber Efendimize çokça salavat getirmeliyiz. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: ‘Ramazanda Allah'ı zikreden bağışlanır ve Allah'tan isteyenin isteği geri çevrilmez.’ (et- Tergîb (terceme), II, 447) buyurmuştur. f- Mümkünse çok hayır ve hasenat yapmalıyız, çok sadaka vermeliyiz. Peygamber Efendimiz insanların en cömertli olup bu cömertliği Ramazan'da daha da çoğalırdı. g- Ramazan'da daha fazla ibadet etmeliyiz, daha fazla tatta bulunmalıyız. Peygamber Efendimiz öyle yapardı. Nitekim Hz. Aişe validemiz demiştir ki: ‘Resûlüllah (s.a.s.) Ramazan da diğer zamanlardan daha fazla ibadet etmeye çalışırdı.’ (Müslim, İtikaf, 8 (III, 405)Yüce Peygamberimiz ramazan ayının yeni girdiği bir gün şöyle buyurdu: ‘Size bereket ayı Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuşatıp rahmetini indirir. Günahları bağışlar, duaları kabul eder. Allah bu ayda sizin hayır hususunda yarışmanıza bakar ve sizinle meleklerine karşı iftihar eder. Allah'a hayır ameller takdim ediniz. Şâkî (günahkar), bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum olan kimsedir.’ (Taberânî rivayet etmiştir, bk. et-Tergîb (terceme), II, 436) Öyle ise Ramazan diğer ibadet ve taatla ihya ederek bereketinden, feyzinden istifade etmeye çalışmalıyız.”

