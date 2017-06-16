Tüketicilerimin herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmaması için denetimlerin devam edeceğini kaydeden Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tahir Macit “5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile yem üretim depolama ve satış yerlerinin denetimi Bakanlığımızın görevleri arasındadır” dedi.

Macit, “Yıl boyunca yapılan riske dayalı, Alo Gıda 174 hattına yapılan şikayet, şüpheli gıda zehirlenmeleri ve diğer şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan denetimlerin yanı sıra geçmiş yıllarda olduğu gibi özellikle ramazan ayında akşam ve gece denetimlerimiz başlamıştır. Vatandaşlarımızın daha güvenli gıda tüketmeleri için üretimin yapıldığı akşam ve geceleri denetimlerimizi yapıyoruz. Tüketicilerimizin her hangi bir olumsuzlukla karşılaştıkları anda alo 174 gıda hattını arayarak şikâyetlerini bildirmeleri yeterlidir” diye konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK