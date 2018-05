Ramazan ayında cami temizliği...

Battalgazi Belediyesi tarafından vatandaşların Ramazan ayında daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için ilçe genelinde bulunan camilerin temizliği yapılıyor.

Bu kapsamda Malatya merkezde bulunan ve halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Caminin genel bir temizliği yapıldı. Cami cemaatinden Faik Köle isimli vatandaş, Battalgazi Belediyesi tarafından camilerde yapılan genel temizlik dolayısıyla Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Allah arzı olsun başkanımızdan. Biz başkanımızdan memnunuz. Temizlik ön planda, temiz tutuyor ilçemizi sağ olsun" dedi. Cami cemaatinden Yakup Ataş ise, "Gayet memnunuz Allah razı olsun. Elinden geleni yapıyor. Çarşıda da öyle, köyde de öyle, pazarda da öyle, her tarafta öyle, günlük, gülistanlık. Bundan daha güzeli olamaz. Özellikle başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz yapmış oldukları hizmetlerden dolayı” derken, Mehmet Kaya isimli vatandaş da, “Selahattin Gürkan Başkanımız buraya öyle düzen ve güzellik getirdi ki, onu o güzel çalıştığı arkadaşlar yerler süpürüyor diye veya çöpçüler diye hitap etmiyorum. O çöpçülerin neferi olayım ben. Havadayken bile çöplerimizi topluyorlar bizim. Bunun haricinde bütün mahallerimizin sokaklarını tertemiz yapmakla görevli çalışanlar, Selahattin Gürkan Başkanımızın yüzünü ağartıyorlar. Her konuda, her kulvarda ulaşılmayacak değil, Malatya'da, Türkiye'de Selahattin Gürkan, bütün gariplere sonuna kadar kapısı açık olan bir yapıya sahiptir” diye konuştu.

