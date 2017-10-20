Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Malatya-Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nin zemin katında hizmet vermeye başlayan Battalgazi RAM hakkında bilgiler veren RAM Müdür Yardımcısı Ali Aslanyürek, faaliyetlerinden bahsetti.

Yapılan faaliyetler içerisinde Sene Başı İstişare Toplantısı, 15’er kişilik rehber öğretmen toplantıları ve Okul Müdürleri ile toplantı yapıldığını ifade eden Aslanyürek, faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ VERİLİYOR

Evde bakım hizmetlerinin de verildiğini söyleyen Aslanyürek, “Rehber öğretmenlerin okullarda daha aktif çalışmalarını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirildi. Denetimli serbestlik konularında öğretmenler bilgilendirildi. Rehber öğretmenlere yönelik eğitsel değerlendirme ve tanımlama hizmeti sürüyor. Klinik psikolag, psiko terapi hizmetleri yapılmaya başlandı. Seminer ve eğitim çalışmaları devam ediyor. Evde bakım hizmeti 6 kişiye veriliyor. Ayrıca Battalgazi RAM, Battalgazi, Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Pütürge ilçelere de hizmet veriyor” diye konuştu.







MUTLU SARIGÜL