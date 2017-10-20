20 Ekim 2017 Cuma

RAM, 7 ilçede faaliyet gösteriyor

Malatya-Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nin zemin katında hizmet vermeye başlayan Battalgazi RAM, çalışmalarına devam ediyor. Rehber öğretmenlere bilgilendirme eğitimleri veren RAM, toplam 7 ilçede faaliyet gösteriyor.

20 Ekim 2017 Cuma 11:16
RAM, 7 ilçede faaliyet gösteriyor

  Battalgazi Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Malatya-Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi’nin zemin katında hizmet vermeye başlayan Battalgazi RAM hakkında bilgiler veren RAM Müdür Yardımcısı Ali Aslanyürek, faaliyetlerinden bahsetti.

Yapılan faaliyetler içerisinde Sene Başı İstişare Toplantısı, 15’er kişilik rehber öğretmen toplantıları ve Okul Müdürleri ile toplantı yapıldığını ifade eden Aslanyürek, faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.

EVDE BAKIM HİZMETLERİ VERİLİYOR
  Evde bakım hizmetlerinin de verildiğini söyleyen Aslanyürek, “Rehber öğretmenlerin okullarda daha aktif çalışmalarını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirildi. Denetimli serbestlik konularında öğretmenler bilgilendirildi. Rehber öğretmenlere yönelik eğitsel değerlendirme ve tanımlama hizmeti sürüyor. Klinik psikolag, psiko terapi hizmetleri yapılmaya başlandı. Seminer ve eğitim çalışmaları devam ediyor. Evde bakım hizmeti 6 kişiye veriliyor. Ayrıca Battalgazi RAM, Battalgazi, Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Pütürge ilçelere de hizmet veriyor” diye konuştu.


MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahRAM Müdür Yardımcısı Ali Aslanyürek

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