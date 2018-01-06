Müze çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak ikinci bir müzeyi daha Malatya’ya kazandırmanın çalışması içerisindeyiz. Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan koleksiyonculardan, antikacılardan gerekli çalışmalar yapılarak 600’e yakın radyo ve gramofon alımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük ‘Radyo ve Gramofon Müzesi’ni oluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Müzemize kazandırdığımız çok eski birçok farklı model ve türden radyoyu burada görmek mümkün olacak. Radyo ve Gramofon Müzesi için arkadaşlarımız tarafından titiz bir çalışma yürütüldü. Müzemize kazandırılan bütün radyo ve gramofonların envanterleri çıkarıldı. Müzemizi önümüzdeki aylarda hizmete açmayı düşünüyoruz. Dünyadaki ve Türkiye’deki ilk radyo anonslarını, radyo tiyatrolarını, ajans haberlerini, unutulmaz radyo programlarını ve tiyatrolarını müzemizde dinlerken tarihe yolculuk yapacağız. Bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

TÜRKİYENİN EN ÖNEMLİ MÜZESİ…

Başkan Çakır, “Bu tarzda Türkiye’nin en büyük müzesini Malatya’ya kazandırmış olacağız. Bu çalışmalar kentin gelmiş olduğu noktayı gösteriyor. Belediyecilikte hizmet yatırımlarının yanı sıra kültürel ve sosyal hizmetler de çok önemli. Bunların arasında halkın geçmiş anılarını canlandıran ve geçmişteki kültürü geleceğe taşıyan müzeleri oluşturmak çok daha önemli. Malatya artık kentsel gelişim ile birlikte bu noktada da önemli adımlar attı. Bu çalışmalar kentimize ciddi manada değer katıyor, farkındalık oluşturuyor” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ