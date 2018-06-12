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Rabia Park'ında 6 bin kişi iftar yaptı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Rabia Parkı'nda düzenlenen iftar programında 6 bin kişi aynı anda iftar açtı. 

Rabia Park'ında 6 bin kişi iftar yaptı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Rabia Parkı'nda düzenlenen iftar programında 6 bin kişi aynı anda iftar açtı. 

12 Haziran 2018 Salı 17:55
Rabia Park'ında 6 bin kişi iftar yaptı

Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen meydan iftarları vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. Özalper, Abdulgaffar, Samanlı ve Şeyhbayram mahallelerinin birleştiği noktada bulunan Rabia Parkı'nda düzenlenen iftar programında 6 bine yakın mahalle sakini aynı sofra etrafında bir araya gelerek, iftar anının huzur ve bereketini paylaştı. İftarda Nasrettin Hoca, Tuzsuz Delibekir ve Hacivat-Karagöz oyunları mahalle sakinleri ve çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. 

Meydan iftarına katılarak vatandaşlarla yakından ilgilenen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, mahalle sakinlerinin yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik ederek kutladı. En kalabalık meydan iftarını Rabia Parkı'nda düzenlediklerini ve 6 bine yakın vatandaşın aynı anda orucunu açtığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, manevi arınma ve yücelme, paylaşarak zenginleşme mevsimi olan mübarek Ramazan ayını her yönüyle dolu dolu geçirmek amacıyla düzenledikleri meydan iftarlarına gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Rabia Parkındaki iftara katılan mahalle sakinlerine teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, "Büyük bir huzur ve bereket içerisinde idrak ettiğimiz mübarek Ramazan Ayının manevi ikliminin kentimizin ve ilçemizin dört bir tarafında hakim olması toplumsal huzur ve dayanışma ruhumuza ciddi katkılar sağlamaktadır. Rabia Parkımızdan tüm dünyaya paylaşma ve dostluk görüntülerini ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi. Ramazan ayındaki kardeşlik ve paylaşma duygularının hayatın her anında yaşatılması gerektiğini hatırlatan Başkan Çınar, "Rabia Parkındaki iftar programına dört ayrı mahalleden her yaştan altı bine yakın hemşehrimizin katılarak birlikte iftar yapması Ramazan ayının ruhuna yakışan görüntülerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Her yıl olduğu gibi yine Rabia parkında ki programımıza yoğun bir teveccüh var. Böylesine muhteşem bir kalabalığın olduğu, altı bine yakın hemşehrimizin aynı anda iftar yaptığı böylesine kıymetli anları bizlere nasip eden Rabb'ime şükürler olsun. Bu yıl ki Ramazan ayı etkinliklerimizi ‘ Gönlümüz Bir, Soframız Bir’ sloganıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık. Bizim gönlümüzde soframızda birdir, biz herkesi sevgiyle kucaklıyoruz. Toplumun birlikte hareket etmeye ve kenetlenmeye en fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde bizlerde düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle toplumsal huzur ve dayanışmaya katkı sağlıyoruz. Rabia parkında 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin aynı sofra etrafında buluşup sohbet etmesi, oruç açması birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmaktadır. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim, oruçlarımızı kabul eylesin” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
YEŞİLYURT BELEDİYESİRabia ParkıIftar
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