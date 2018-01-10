10 Ocak 2018 Çarşamba

Pütürge’ye terminal müjdesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yatırım ve hizmetlerine devam ediyor. Bu anlamda Pütürge’de yapılması planlanan Terminal Binası Projesi için geri sayım başladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:18
Pütürge’ye terminal müjdesi

  Kırsal ilçelerde vatandaşların şehir merkezi ile kırsal mahallelere daha kontrollü, rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için terminal yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda Pütürge ilçesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından Terminal Binası Projesi hazırlandı.

8 BİN 800 METREKARELİK ALAN ÜZERİNE YAPILACAK
  İlçe merkezinde Kazancılar Caddesi üzerinde Söğüt Gevheri civarında 8 bin 800 metrekarelik alan üzerine yapılması planlanan Terminal Binası projesinin toplam inşaat alanı ise bin 766 metrekare. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’ne bağlı Etüt Proje ve Keşif Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje, 2 bodrum ve 1 giriş kattan oluşuyor.

743 metrekare oturum alanı bulunan proje içerisinde; 5’i otobüs, 5’i minibüs firmaları olmak üzere toplam 10 adet 45 metrekare büyüklüğünde büro, 140 metrekare büyüklüğünde genel bekleme salonu, kadınlar için 36 m2 salon, 52 metrekare büyüklüğünde 4 adet dükkân, 218 metrekare lokanta, 133 metrekare giriş holü ile 24 metrekare idari birim bulunuyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahTerminal Binası Projesi

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