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Pütürge’ye içme suyu yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MASKİ), Pütürge ilçesine 5.5 milyon TL maliyetinde içme suyu yatırımı yapacak.  MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Proje işlemlerini tamamladık. Sahada çalışmalara başladık” dedi.

Pütürge’ye içme suyu yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (MASKİ), Pütürge ilçesine 5.5 milyon TL maliyetinde içme suyu yatırımı yapacak.  MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Proje işlemlerini tamamladık. Sahada çalışmalara başladık” dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:21
Pütürge’ye içme suyu yatırımı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, Pütürge ilçesi Gertan Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve Türkiye’de bir ilk olan 470 metrelik yatay sondaj çalışmalarını yerinde inceledi.

PROJE İŞLEMLERİ TAMAM

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Tepehan Mahallesi, merkez, Sezerler, Solhan, Güldiken, Çamçirik, Hakverdi, Dikilitaş Sokak, Nohutlu Mahallesi, Üran Sokak, Gökçeli (Gertan) Mahallesi, Zevan, Kavak, Tüm, Beşikan ve Yeni Sokak, Uzuntaş Mahallesi Yolüstü Sokak, Belen, Taşmış Mahallesi ve Pütürge merkez mahallelerini kapsayan çalışmalar yapıyoruz. Yerleşik nüfusu 9 bin 637 olan ve yazın bu rakamın yaklaşık 27 bin olduğu mahallelerimizin büyük çoğunluğu sondaj kuyularından temin edilen içme sularını kullanıyor. Gölçukur mevkiindeki Kaptaj’da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu mahallelerimiz için Gölçukur Mevkiinde bulunan su kaynaklarından, cazibeli su temin ederek daha kaliteli içme suyunu vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. Bunu için kurumumuzca bahse konu kaynaklardan saniyede 30 litre su tahsisi yapılacak olan proje işlemlerini tamamladık. Sahada çalışmalara başladık” şeklinde konuştu.

''YERİN ALTINDAN İÇMESUYU HATTI İNŞA EDECEĞİZ''

Bölgede incelemelerde bulunan Hacı Uğur Polat ise, “Pütürge İlçesi Tepehan Bölgesindeki mahallelerimizin büyük çoğunluğunun içmesuyunu temin edeceğimiz, 5.5 milyon TL maliyetindeki 29 bin 530 metrelik içmesuyu hattı çalışmalarını yerinde inceledik. Söz konusu bölgede 470 metrelik yatay sondaj çalışması gerçekleştireceğiz. Bu yatay sondaj çalışmalarımızla yerin altından içme suyu hattı inşa edeceğiz. 470 metrelik yatay sondaj çalışmamızla Türkiye’de bir ilke daha imza atacağız. Çalışmalarımızın öncesinde 17 üniteye terfili sistemle içme suyu temin ediliyordu. Yıllık işletme maliyeti 250 bin civarında olan bu sistemle motorlarla yüksek basınç uygulanarak su veriliyordu. Bu durum enerji israfına sebep oluyordu. Yaptığımız bu proje ile büyük çoğunluğu terfili sistem olan içmesuyu kaynaklarının terfi maliyetleri ortadan kaldırarak, hem cazibeli sistemle içme ve kullanma suyu temin edilecek hem de enerji tasarrufu yapacağız” diye konuştu. 

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Pütürgeİçme SuyuMASKİYatırım
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