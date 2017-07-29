29 Temmuz 2017 Cumartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Pütürgeli profesör hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin hayatını kaybetti. Malatya Pütürgeli olduğu öğrenilen Sezgin’in, kazada oğlu ve eşi de yaralandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:25
Pütürgeli profesör hayatını kaybetti

  Edinilen bilgiye göre kaza, saat 12.00 Sivas- Ankara karayolu üzerinde Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli- Bedirli Köyü kavşağında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Sinop'tan akraba ziyareti için Malatya'nın Pötürge ilçesine giden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin (43) idaresindeki 57 AB 644 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI
  Kazada sürücü Sezgin ile birlikte öğretmen eşi Mecbure Tülay ve 7 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin yaralandı. Anne ve oğlu 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken sürücü Sezgin yön tabelasına çarpıp hurdaya dönen araçta sıkıştı. AFAD ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından Sezgin'i uzun uğraşlar sonucu araç içerisinden çıkardı. Durumu ağır olan Sezgin kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedaviye alınan anne Mecbure Tülay'ın sağlık durumunun iyi, oğlu Asrın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Sivas-Ankara karayolunda trafik jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Öte yandan çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmının ve araçta bulunan bebek koltuğunun fırladığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
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