Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Yerleşkesinde gerçekleştirilen anma programına; Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, Genel Sekreter Mehmet Atlı, fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri, daire başkanları, akademik ve idari kadro ile Prof. Dr. Murat Sezgin’in sevenleri katıldı. Prof. Dr. Murat Sezgin’in özgeçmişinin okunması ile başlayan program, Üniversite İlahiyat Fakültesi Öğr. Gör. Yusuf Ziya Kurtuluş tarafından gerçekleştirilen Kur’an -ı Kerim tilaveti ile devam etti.



“BİR KARDEŞİMİ KAYBETMİŞ KADAR ÜZGÜNÜM”

Ardından bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, Murat Sezgin’in üniversite ve bilim dünyası için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, “Murat Hocamla her şeyden önce bir ağabey, kardeş gibiydik. Bir kardeşimi kaybetmiş kadar üzgünüm. Birlikte çalıştığımız süre zarfında kendisini her zaman çalışkan, güler yüzlü ve başarılı bir bilim adamı olarak tanıdım. Tabii ki ölmemek mümkün değil ancak ölümsüz olmak mümkündür. Murat Sezgin hocamızda geride bıraktığı kalıcı eserler ile adını ebediyen yaşatacaktır. Değerli kardeşim Murat Sezgin’e ve biricik oğlu Asrın Sezgin’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Eşi Tülay Sezgin hanımefendiye de acil şifalar diliyorum. Üniversitemizin ve camiamızın başı sağ olsun” dedi.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, Prof. Dr. Murat Sezgin ile uzun yıllara varan bir dostluklarının olduğunu belirterek, kendisini asla unutmayacaklarını vurguladı.



“BU PERŞEMBE GÜNÜ İÇİN SÖZLEŞMİŞTİK AMA NASİP OLMADI”

Prof. Dr. Murat Sezgin ile başarılı akademik çalışmalara imza atan Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Bat, Murat Sezgin ile asistanlıktan bugüne birlikte olduklarını ifade ederek, “Birlikte çok başarılı çalışmalara imza atmıştık ve atmaya devam edecektik. Bu Perşembe günü için de sözleşmiştik. Ama nasip olmadı. Acımız çok büyük. Allah kendisine rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Su Ürünleri Fakültesinde Prof. Dr. Murat Sezgin ile birlikte akademik çalışmalarını sürdüren Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fatih Şahin, Prof. Dr. Murat Sezgin’in adını her daim yaşatacaklarını dile getirdi.

Programda konuşan Uzman Dr. Derya Ürkmez, Prof. Dr. Murat Sezgin’den çok şey öğrendiğini ifade ederek, onu asla unutmayacaklarını kaydetti.

Törende son olarak konuşan Prof. Dr. Murat Sezgin’in öğrencisi Zuhal Öztutan ise Prof. Dr. Murat Sezgin’in kendisine çok şey kazandırdığını dile getirerek, onu her daim kendisine örnek aldığını ve hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

Tören, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Dindi tarafından Prof. Dr. Murat Sezgin ve oğlu Asrın Sezgin için yapılan dua ile sona erdi.

Prof. Dr. Murat Sezgin, 28 Temmuz Cuma memleketi Malatya’ya giderken Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaptığı trafik kazasında oğlu Asrın Sezgin ile birlikte hayatını kaybetmiş, eşi ise yaralanmıştı.

İHA