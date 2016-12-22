22 Aralık 2016 Perşembe

Pütürge’den Halep’e yardım

Suriye’nin Halep şehrinde yaşanan insanlık dramına Pütürge ilçesi de sesiz kalmadı.

22 Aralık 2016 Perşembe 10:17
Pütürge’den Halep’e yardım

Suriye’de savaş bölgelerinde yaşam mücadelesi veren Suriye halkına barınma ve gıda yardımında bulunanların sayısı her geçen gün artıyor. Pütürge ilçesinde Müftülük aracılığı ile vatandaşlar tarafından 2 kamyon dolusu giysi ve gıda maddesi Suriye’nin Halep kentine gönderildi.

KAMYONLAR YOLA ÇIKTI

Pütürge İlce Müftülüğü önünde yapılan törende vatandaşlar tarafından hazırlanan yardım paketleri araçlara yüklendi. İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, yapılan yardımlardan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Aslaner, “Ülke olarak bu katliamlara sesiz kalmamız imkansız. Nerede bir mazlum var ise yanında olmamız gerekiyor.  Dünyada Müslümanlar üzerine yapılan bu zulümler son bulmasını istiyoruz” dedi. İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner okuduğu duanın ardından kamyonlar Suriye’nin Halep kentine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TAHİR ÖZÇELİK
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