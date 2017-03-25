25 Mart 2017 Cumartesi

Pütürge Kaymakamı Erkan Savar görevine başladı

Makam aracında bir başka aracın çarpışması sonucu yaralanan Pütürge Kaymakamı Erkan Savar, tedavisinin ardından görevine başladı.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:11
Pütürge Kaymakamı Erkan Savar görevine başladı

  Yaklaşık 3 hafta önce Malatya merkezden ilçeye seyir halinde iken Pütürge Kaymakamı Erkan Savar’ın içinde bulunduğu Ali A. yönetimindeki 44 DY 244 plakalı makam aracı ile bir cenazeden dönenleri taşıyan Mehmet D. yönetimindeki 44 FK 713 plakalı araç ile Malatya-Pütürge Karayolu’nun Pazarcık-Tepehan yol ayrımında çarpıştı.

Meydana gelen kazada Kaymakam Savar ile makam aracındaki 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılmıştı.

Kaymakam Savar’ın tedavisinin ardından Pütürge Kaymakamlık görevine başladığı öğrenildi.   

TAHİR ÖZÇELİK
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Mart 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Mart 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya