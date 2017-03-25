Yaklaşık 3 hafta önce Malatya merkezden ilçeye seyir halinde iken Pütürge Kaymakamı Erkan Savar’ın içinde bulunduğu Ali A. yönetimindeki 44 DY 244 plakalı makam aracı ile bir cenazeden dönenleri taşıyan Mehmet D. yönetimindeki 44 FK 713 plakalı araç ile Malatya-Pütürge Karayolu’nun Pazarcık-Tepehan yol ayrımında çarpıştı.

Meydana gelen kazada Kaymakam Savar ile makam aracındaki 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesiyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılmıştı.

Kaymakam Savar’ın tedavisinin ardından Pütürge Kaymakamlık görevine başladığı öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK