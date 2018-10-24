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PTT’DE HIZLI DÖNÜŞÜM

PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri törende konuşan Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, PTT’nin hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içersinde olduğunu ifade ederek, “10 merkez, 30 şube ve 19 acente olmak üzere toplamda 59 iş yeri, 26 ATM cihazı ve 337 personelle Malatya halkına hizmet sunmaktayız” dedi.

PTT’DE HIZLI DÖNÜŞÜM

PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri törende konuşan Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, PTT’nin hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci içersinde olduğunu ifade ederek, “10 merkez, 30 şube ve 19 acente olmak üzere toplamda 59 iş yeri, 26 ATM cihazı ve 337 personelle Malatya halkına hizmet sunmaktayız” dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 10:43
PTT’DE HIZLI DÖNÜŞÜM

Posta ve Telgraf Teşkilatı PTT'nin 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Malatya’da tören düzenlendi. PTT’de düzenlenen törende, PTT'de bir işlem yaptıran ve 178. müşteri olan Bahri Terdi isimli vatandaşa hediye verildi. Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun burada yaptığı konuşmada 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti’nin kurulmasıyla PTT’nin temellerinin atıldığını ifade ederek, PTT Anonim Şirketinin, bugün 178 yaşında dev bir milli kuruluş olduğunu söyledi.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Hep birlikte tarihi günler yaşadıklarını dile getiren Coşkun, “Yaklaşık 2 asır boyunca iyi günde ve kötü günde milletimizin yanında yer almış, her şart altında ülkemize en iyi hizmeti vermeyi şiar edinmiş Posta Teşkilatımız, günümüzde de aynı inanç, şevk ve kararlılıkla çalışmaktadır. PTT’miz 178’inci yılını haklı bir gurur ve büyük bir mutlulukla kutlamaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde PTT Anonim Şirketimiz hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor. Hep birlikte tarihi günler yaşıyoruz. 40 bin kişilik büyük PTT ailesi olarak şirketimizi bir dünya markası yapmak için gece gündüz çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

ŞİRKETİMİZ BÜYÜYOR VE YENİLENİYOR

Malatya halkına hizmet sunduklarını belirten Coşkun, “Bu hedefimiz çerçevesinde vizyon ve stratejilerimizi çağın gerekleri doğrultusunda güncelliyor, ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendiriyor, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmayı ön planda tutarak yaptığımız atılımlar sayesinde şirketimiz büyüyor ve yenileniyor. İlimizde posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanında en iyi hizmetleri Başmüdürlüğümüze bağlı 10 merkez, 30 şube ve 19 acente olmak üzere toplamda 59 iş yeri, 26 ATM cihazı ve 337 personelle Malatya halkına hizmet sunmaktayız” diye konuştu.

Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun’un konuşmasının ardından 178. müşteri olan Bahri Terdi isimli vatandaşa çeşitli hediyeler verildi.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Ptt178. Kuruluş Yıl DönümüMalatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun
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