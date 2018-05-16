PTT seçimler için hazır

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “PTT'miz kritik bir görev ifa diyor. Bu görevi ifa ederken de oy sandıklarının ve pusulalarının sevkinde hiçbir aksaklık yaşanmaması, mahalline zamanında gitmesi adına hassasiyetinizi biliyorum ama bir kere daha bu konuda gerekli gayretin gösterilmesi konusunda mesai arkadaşlarımızı uyarmak istiyorum” sözlerini değerlendiren Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, Yüksek Seçim Kurulu tarafından İl ve İlçe Seçim Kuruluna gönderilecek seçim sandıklarıyla oy pusulalarının PTT tarından taşınacağını söyledi.

“BEKLİYORUZ”

Ekiplerinin hazır olduğunu belirten Coşkun, “Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderilen seçim sandıkları ve oy pusulaları ilimize gönderildiğinde biz de hemen her türlü tedbiri alarak İl ve İlçe seçim kurullarıyla görüşerek onları sağlam ve zamanında teslim edeceğiz. Her türlü tedbirimizi aldık. Ekiplerimiz hazır. Eğer seçim sandıklarıyla oy pusulaları ilimize geldiğinde biz bu hizmeti noksansız olarak yerine getireceğiz. Zaten son dönemlerde seçim sandıkları ve oy pusulalarını PTT olarak biz taşıyorduk. Yine aynı şekilde bu görevi yerine getireceğiz tedbirlerimizi aldık, bekliyoruz” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com