PTT-DER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Budak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatya PTT Başmüdürlüğü Tanıtım Pazarlama bölümünde memur olarak çalışıyorum. Aynı zamanda PTT çalışanları Dayanışma Derneği (PTT-DER) Genel Başkan Yardımcısıyım. Dernek yönetimi olarak eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem vermekteyiz. Yurt genelinde PTT çalışanlarının destekleri ile ihtiyaç sahibi okullara çocuk kütüphaneleri kurmanın yanı sıra kırtasiye ve kıyafet desteği sağlıyoruz. Ayrıca bakım gerektiren okulların fiziki ihtiyaçlarını da gidermek için çalışmalar yapıyoruz ”sözlerini kaydetti.

ŞEHİ HASAN YILDIRIM ADINA KÜTÜPHANE AÇILACAK

Budak, “Kurduğumuz çocuk kütüphanelerine şehitlerimizin adını vererek iki güzelliği bir arada yaşatmaya çalışıyoruz. Son zamanlarda PTT-DER olarak Iğdır’da 8 eylül Şehitleri Kütüphanesi’ni, İdil’de Şehit M.Fatih Safitürk Kütüphanesi’ni, Çaldıran’da Şehit Süleyman Budak Kütüphanesi’ni, Gaziante’te Şehit Ufuk Bozgeyik Kütüphanesi’ni kurarak hizmete açtık. Cizre’de operosyanlardan etkilenen çocuklara oyuncak dağıtımı, Van’da Kılavuz Köyü İlkokulu’na kırtasiye ve bot ve mont dağıtımını, Şırnak’ta Uğrak Köyü İlkokulu’na dolap, malzeme, kırtasiye desteği, bot ve mont dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de Malatya Dilek İmam Hatip Okulu’nda şu an bitme aşamasında olan Şehit Hasan Yıldırım Kütüphanesi’ni de Sayın Bakanımızın katılımıyla açacağız” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ