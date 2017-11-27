BAKAN SOYLU: ASLA MÜSAADE ETMEYİZ!

Bu anlamda konuyla ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Halen daha birileri ülkede fitne çıkarmanın hesaplarını yapıyorlar. Malatya’da birkaç gün önce bir hadise oldu. Alevi vatandaşlarımızın kapılarını birileri gittiler işaretlediler. Açıkça ifade ediyorum: Bu ülkede kim, bu ülkenin tamamı 80 milyonun huzurunu, sükûnunu, birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini bozmaya ve bu ülkede fitne çıkarmaya çalışırsa bizim ona müsaade etmeyeceğimiz, haddini bildireceğimiz ve bu ülkede bin yıldır birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan kardeşlerimizin hürriyetine, özgürlüğüne ve istediği gibi yaşamasına engel olmasına müsaade edeceğimizi hiç kimse düşünmesin. Sonuna kadar bu ülkenin hürriyeti, özgürlüğü için gerekli iradeyi ortaya koymaktan ve sizin bize verdiğiniz emaneti yerine getirmekten hiçbir zaman geri durmayız. Bütün meseleleri geçmişteki acı hatıraları gündeme getirerek insanları korku üzerinden ayrıştırmaya çalışmaktır. Ne Türkiye eski Türkiye’dir ne de dünya eski dünyadır. Bizler devlet olarak bu oyuna asla ve asla müsaade etmeyiz ve bunu tezgâhlayanların da peşinde ve takibindeyiz” sözlerini kaydetti.

RECEP AKDAĞ: BÖYLE BİR ŞEY ASLA KABUL EDİLEMEZ!

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da Malatya'da Alevi vatandaşların kapılarının işaretlenmesiyle ilgili konuştu ve “Böyle bir şey asla kabul edilemez” diyerek, savcıların gerekli işlemleri başlattığını açıkladı.

ÇALIK: O KAPILARA ATILAN ÇARPILAR BİZİM KALBİMİZE ATILIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, Malatya’da evlerinin kapısına ve duvarına işaret konulan Alevi vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, “O kapılara atılan çarpılar bizim kalbimize atılır” dedi.

Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile birlikte Cemal Gürsel Mahallesi’ne giden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, burada evlerine işaret konan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çalık, “O kapılara atılan çarpılar bizim kalbimize atılır. Hiçbir şekliyle buna asla izin vermedik, vermeyeceğiz. O vesileyle buradayız. Biz biriz. Malatya Türkiye’nin alaşımıdır. Dolayısıyla bu alaşımı hiç kimsenin ayrıma ihtimali ve imkanı yok, Allah’ın izniyle. Sizler var olduğunuz sürece hep beraberiz” diye konuştu.

KİM OLDUĞU BULUNACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık şunları söyledi:

“Çarşamba günü yaşanılan provakatif hadisenin şiddetle kınandığını ve bu tür hadiselere asla izin vermeyeceğimizi, geçit vermeyeceğimizi tüm Türkiye’nin ve dünyanın bilmesi gerekiyor. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, sağçısıyla, solcusuyla tüm Türkiye hepimiz biriz. Malatya’da bunun en güzel göstergesi. Malatya’da yaşayan Alevi-Sünni, Kürt, Türk, Erkmeni, Çerkez ne kadar insan varsa, biz hep beraberiz. 800 bin nüfusla ve Türkiye 80 milyon nüfusla biriz. O kapılara çarpı atan provokatif vatandaşın kim olduğu hakkında, ilk günden itibaren İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız ve Valimiz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde araştırması yapılıyor. Kim olduğu da bulunacak” diye konuştu.

AĞBABA: HEP BERABER ‘DUR!’ DİYECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, geçtiğimiz günlerde Malatya’da evlerinin kapıları işaretlenen Alevi vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Ağbaba, Malatya halkının bu olaya karşı tek yürek olduğunu ifade ederek, “Malatya’da bu huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaya kalkanlara karşı hep beraber duracağız” demişti.

Bu olayın mahalleliyi tedirgin etmek için bir provokasyon olduğunu ifade eden Ağbaba, “Sizlerden ricamız sakın moralinizi bozmayın her zaman, bugünkü gibi olmaya devam edin. Mahalledeki vatandaşlarımızın bu konuda provokasyona gelmemesi takdire şayandır. Cemal Gürsel Mahallesinde yaşayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir duruş gösterdiler” diye konuşmuştu.



































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