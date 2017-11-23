Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, olayın Alevilere yönelik bir provokasyon olduğunu söyledi.

BAKAN SOYLU’YA SORULAR…

Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmak üzere konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na bir de soru önergesi verdi. Ağbaba, önergede özetle Malatya’da yaşanılan gelişmelerden bahsederek, “Türkiye genelinde bugüne kadar Alevi vatandaşların evlerinin işaretlendiği kaç olay yaşanmıştır? Bu olayların tarihleri nedir? Hangi yerleşim yerlerinde gerçekleşmiştir? Bugüne kadar Alevi vatandaşlarının evlerini işaretleyen kişilerden kaçı yakalanmıştır? Bu kişilerden kaçı ceza almıştır? Malatya Cemal Gürsel Mahallesi’nde yaşanılan saldırının ardından hangi işlemler yapılmıştır? Cemal Gürsel Mahallesi’nde evleri işaretlenen vatandaşların tamamının Alevi olması tesadüf müdür? Bölgede bir daha aynı saldırıların yaşanmaması için bir önlem alınması düşünülmekte midir?” şeklinde sorulara yer verdi.

HABER MERKEZİ