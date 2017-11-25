Geçtiğimiz günlerde Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki 13 evin kapısına kırmızı boyayla çarpı işaretleri atılmasına tepkiler devam ediyor. Çeşitli siyasi partiler, belediye başkanlarının mahalle sakinlerini ziyaret edip tepkilerini dile getirmelerinden sonra dün de Cumhuriyet Halk Patisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Enver Kiraz, Kadın Kolları Başkanı Güllü Tunçer ve partililer mahalle sakinleri ziyaret ettiler.

Burada konuşarak önemli açıklamalarda bulunan Milletvekili Ağbaba, Cemal Gürsel Mahallesi’nin kendilerine yabancı olmadığını dile getirdi.

MALATYA HALKININ TEPKİSİNİ OLUMLU BULDUK

Ağbaba, kendisinin de bu mahallede 20 yıl oturduğunu söyleyerek, “Cemal Gürsel Mahallesi bizim yabancı olduğumuz bir mahalle değil. Ben de bu mahallede yaklaşık 20 yıl oturdum. İl Başkanımız da burada oturuyor. Bir şeyin altını çizelim; bu kabul etmediğimiz, reddettiğimiz, kınadığımız olaya karşı Malatya halkının tepkisini olumlu bulduk. Bütün siyasi partilerin, Malatya’da yaşayan herkesin bu olaya karşı, Alevi’si-Sünni’si, sağcısı-solcusu bir olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tabi bu olayı yapanlar buradaki mahallenin moralini bozmak, onları tedirgin etmek amacıyla yaptılar. Sizlerden ricamız hem moralinizi bozmayın hem bugünkü gibi olmaya çalışın. Mahallelinin bu olaya karşı birlik olması bu konuda bir provokasyona gelmemesi de takdire şayandır. Onun için de hepinize çok teşekkür ederiz. Bu birlik ve beraberliğin bozulmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

BURAYA MAHSUS BİR OLAY DA DEĞİL

Yaşanan olayın ilk olmadığını ifade eden Milletvekili Ağbaba, “Maalesef bu yaşanan olay ilk olay değil. Buraya mahsus bir olay da değil. Geçtiğimiz yıl Adıyaman, Çorum gibi farklı illerde bu tür girişimler oldu. Üzülerek söylemek isterim ki, bu işler cezasız kaldığı sürece, bu işlerin failleri bulunmadığı sürece bu olayların önlenmesi mümkün değil. Öncelikle bu olayların failleri mutlaka bulunmalı ve failler hesap vermelidir. 15 Temmuz süresi birkaç provokatör ‘Paşaköşkü’ne yürüyoruz’ demişlerdi. O zaman da hem Paşaköşkü hem Cemal Gürsel hem Ataköy mahalleleri sakinliğini korumuştu. O zaman bütün ısrarlarımıza rağmen maalesef yetkililer o provokatörleri bulup yargı önüne çıkarmadılar. Aslında kamera görüntüleri var, İl Başkanımız suç duyurusunda bulunmasına rağmen o provokatöre hoşgörüyle yaklaşıldı, maalesef yargının önüne çıkarılamadı” diye konuştu.

PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ

Bundan sonra 24 saat Cemal Gürsel Mahallesi sakinleriyle birlikte olacaklarını kaydeden Milletvekili Ağbaba, şunları dile getirdi:

“Biz bu işin takipçisi olacağız ve bunu bilmenizi istiyoruz. Bundan sonra 24 saat sizinle birlikte olacağız. Malatya’da bu huzurumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya karışanlara karşı hep beraber duracağız, provokasyona gelmeyeceğiz. Onların amaçladığı şey zaten bu. Moralimizi bozmak, canımızı sıkmak, tedirgin etmek. Ama siz moralinizi bozmayın, tedirgin olmayın. Onlara karşı en güzel cevap birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan aynı bu şekildeki görüntüyü vermek. Hem belediye başkanıyla hem Malatya Valisiyle görüşeceğim ve dileklerinizi ileteceğiz. Ben tekrar geleceğim. Işıklandırma ve kamerayla ilgili şikayetlerinizi aldım. Maalesef böyle güzel bir mahallenin Türkiye’de bu şekilde gündeme gelmesini, evlerinize işaret koyanları tekrar yüksek sesle kınıyoruz. Onlar amaçlarına ulaşamayacaklar, onlar başaramayacaklar. Bizim sinmemizi, korkmamızı sağlayamayacaklar. Her zamankinden daha fazla birlik içerisinde, her zamankinden daha fazla cesaret içerisinde sokakta olmaya devam edeceğiz.”

MUTLU SARIGÜL