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PROTOKOL KAVGASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Valilere talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ dedim” açıklaması gündeme oturdu. Bu açıklama 21 Haziran’da Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, bazı kimselerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalamasını akıllara getirdi. Bakan Soylu’nun ifadesine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Biz şehit cenazesine katılmak için validen izin almayız” dedi.

PROTOKOL KAVGASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Valilere talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ dedim” açıklaması gündeme oturdu. Bu açıklama 21 Haziran’da Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, bazı kimselerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalamasını akıllara getirdi. Bakan Soylu’nun ifadesine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Biz şehit cenazesine katılmak için validen izin almayız” dedi.

29 Haziran 2018 Cuma 11:10
PROTOKOL KAVGASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu valilere müsteşarı aracılığıyla gönderdiği talimatı açıkladı. Bakan Soylu, "Müsteşarımız üzerinden bir talimat gönderdim; ‘CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin’ dedim. Onların gideceği bir adres var. O adresi onlara göstereceğim. PKK terör örgütünün cenazeleri var. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Terör örgütünün şımartmayın dedik. Şımartmaya gelmez. Bize her türlü eleştiriyi söyleyin. Bu en demokratik hakkınız. Terörle mücadelede bizi eleştirmeyin. Karşı tarafa kuvvet vermeyin" sözlerine yer verdi.

ŞEHİDİN CENAZESİNDE ÇIKAN OLAY

Bu durum akıllara 21 Haziran’da Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir’in cenaze namazı öncesi, bazı kimselerin cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalamasını getirdi. Olayda tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, “Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın” diyerek tepki göstermişlerdi.

ŞEHİT CENAZESİNE KATILMAK İÇİN VALİDEN İZİN ALMAYIZ”

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şehit cenazelerine CHP il başkanlarının alınmaması ile ilgili talimatı ‘skandal’ olarak değerlendirdi ve ekledi: “Ülkenin İçişleri Bakanı terörü bitiremeyeceklerini ve şehit cenazelerinin gelmeye devam edeceğini itiraf ediyor. Sayın Bakan şunu çok iyi bilsin ki biz şehit cenazesine katılmak için validen izin almayız.’

BUNUNLA UĞRAŞACAĞINA…

Bakan Soylu’nun valiliklere gönderdiği talimatı skandal olarak değerlendiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Bakan şehit cenazelerinde kimin nerede duracağıyla uğraşacağına, 20’li yaşlardaki gençlerimizin terör belasına kurban gitmesine çare bulsun” ifadesinde bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soyluşehit Cenazesi
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