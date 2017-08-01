Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ı makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Belediyemizi ziyaret eden Orman Bölge Müdürümüz ve diğer yetkili arkadaşlarla hem Beylerderesi Şehir Parkı projesinin protokolünü imzalamak hem de ilçemizdeki yeşil alanların korunması ve ağaçlandırma sayısının artması noktasında neler yapılabilir bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. DSİ’nin Beylerderesi’ne yapacağı baraj göletinin etrafındaki alana Beylerderesi Şehir Parkı”projesini hayata geçirmek istiyoruz. 450 dönümlük baraj alanı dışında 800 dönümlük araziden oluşan toplam bin 250 dönümlük var. 800 dönümlük alanda rekreasyon alanı olacak şekilde projelendirip hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Projenin uygulanacağı alanda Malatya Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere DSİ ve Orman Bölge Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi olarak el ele vererek ortak bir çalışma yürütüyoruz. Projemize destek veren Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu başta olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’ye, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Öznur Çalık’a, AK Parti İl Başkanımız Sayın Hakan Kahtalı’ya, milletvekillerimize, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hemşerimiz Cemal Nogay’a, DSİ Genel Müdürümüze, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve diğer emeği geçen kamu ve kuruluş müdürlerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

PROJENİN İÇERİĞİ

Projenin gölet, park alanları ve ağaçlandırma olarak üç ayrı bölüme ayrıldığını dile getiren Hacı Uğur Polat, “1 milyon 327 bin 183 metrekarelik alan üzerinde projelendirdiğimiz Şehir Parkımızın aktif yeşil alanları ve ağaçlandırma alanlarıyla birlikte toplam 677 bin 477 metrekaresi yeşil alan olacak. 452 bin 615 metrekare Gölet Alanı ve 38 bin 686 metrekare Tren Yolunun yer alacağı projemizde, alanın doğallığı korunarak göletin üzerine, tarihi nitelikte kemer köprü modeliyle şık bir tasarıma sahip köprü inşa edeceğiz. Su kayağı parkı, teleferik, uçak restaurant, ve suni plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi göstereceği park alanında kuru havuz, ışıklı su gösterisinin yapılacağı alanlar, saat kulesi, festival ve konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapacak alanlar oluşturulacak” diye konuştu.

HABER MERKEZİ