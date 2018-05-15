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Protokol İmza Töreni Yapıldı

Vali Ali Kaban, İl Müftülüğünde düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Protokol İmza Töreni Yapıldı

Vali Ali Kaban, İl Müftülüğünde düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

15 Mayıs 2018 Salı 10:52
Protokol İmza Töreni Yapıldı

Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İl Emniyet Müdürlüğü güney tarafında bulunan arsaya yapılacak olan Cami için Vali Ali Kaban Başkanlığında İl Müftüsü Ümit Çimen ve özel bir şirket adına hayırsever iş adamı Erdal Göçmez arasında protokol imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen yaptığı konuşmasında, “Bugün Ramazan'ın yaklaştığı şu günlerimizde saygıdeğer Valimiz Müftülüğümüze teşrif ettiler. Tabi geliş sebeplerinden birisi Malatya’mızda Devlet Hastanemiz ile İl Emniyet Müdürlüğümüzün kıble tarafında yola cephe çok güzel bir camimiz inşa edilecek olması. Buraya hayırsever bir iş adamı tarafından cami inşa edilecek. Hazırlıkları tamamlandı ve protokol imzaladık” dedi.

İSRAFTAN SAKINMA…

Vali Ali Kaban yaptığı konuşmasında, “İl Müftülüğümüz ve Sayın Müftümüzü bugün, Ramazan'ı Şerif'in öncesinde ziyaret ettim. Aynı zamanda Devlet Hastanemiz ile İl Emniyet Müdürlüğünün hemen arasında yola cepheli olarak yapılacak olan caminin protokolünü de yapmış olduk hayırsever vatandaşımızla. Tabii Ramazan ciddi anlamda ülkemizde huzurun, kardeşliğin, birlikte belli duyguları yaşamanın bir ifadesi olarak büyük ehemmiyet arz ediyor. Bu sene de Diyanet İşleri Başkanlığımız her sene olduğu gibi bir tema belirlemiş bulunmakta. Bu senenin teması da ‘israf’. İsraf tüm kitaplı dinlerde olduğu gibi dinimizde de, mübarek kitabımızda da hoş görülmeyen bir hadise. İsraftan sakındırılıyoruz.  Başta zaman olmak üzere ömrümüzün ve kullandığımız her tür araç gereci israf etmemek hususunda dikkat etmeye çağıracaklar. Ben şimdiden bütün İslam aleminin, ülkemizin, Malatya’mızın ve dünyanın her tarafındaki ülkemizde ve dünyanın her tarafında yaşayan Malatyalı hemşerilerimizin Ramazan'ı şerifini tebrik ediyorum İnşallah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde bayrama ulaşmayı yüce Allah'tan diliyorum” sözlerini kaydetti. 

BÜLTEN

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Anahtar Kelimeler:
Ali Kabanümit çimenProtokol
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